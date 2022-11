Loteria americana sorteou premiação recorde

A Powerball, mais famosa loteria americana, sorteou um valor inacreditável em seu concurso mais recente. Acredite, foram 2,04 bilhões de dólares! Transformando em reais, esse valor se converte em absurdos 11 bilhões, algo totalmente fora da realidade de qualquer cidadão tupiniquim.

Para se ter ideia da comparação, no final deste ano corrente, a Loteria nacional promete entregar uma premiação que deve bater o recorde nacional: 400 milhões de reais, na tão sonhada Mega da Virada. Percebe a diferença? É muito difícil até de conseguir mensurar o que são 11 bilhões de reais em sua conta, da noite pro dia.

Na loteria americana, as regras são um pouco diferentes do que acontece aqui no Brasil, é preciso levar este fator em conta. Os prêmios anunciados não são aqueles entregues por que uma série de impostos são descontados. Se o vencedor escolher receber tudo de uma vez, ele receberá “apenas” 1,4 bilhão, direto em sua conta.

Há, porém, a alternativa de fatiar toda essa grana em 30 anos de reembolsos mensais, quando se desconta uma fatia bem menor de impostos. No Brasil o valor é fixo, independentemente de onde você realize a aposta e resgate a sua maravilhosa quantia.

Este último dia 8 de novembro ficará marcado para sempre na história das loterias, não apenas por ter sorteado o maior prêmio já pago pela loteria americana, mas por outro fato inusitado: apenas uma pessoa conseguiu acertar o resultado da Powerball. Marcando 10, 33, 41, 47 e 56, e o Powerball “10“, ela levou essa grana assustadora toda pra casa, sem dividir com ninguém.

Como jogar na Powerball

Se você acha que as regras para concorrer a esta quantidade obscena de dinheiro são complicadas, está redondamente enganado. É um jogo muito parecido com a Mega-Sena, tão popular por aqui. São 69 dezenas e o jogador deve marcar 5 delas apenas. Além disso, ele deve assinalar uma bola extra, dentre outra sequência de 25 números e pronto. Está concorrendo.

São 3 sorteios semanais, às segundas, quartas e sábados, sempre à 1 hora no Brasil, cada bilhete custa R$ 18 reais, no mínimo, podendo ser acrescido de alguns valores extras que darão direito ao jogador receber a premiação dobrada ou a que seu bilhete fique válido em concursos consecutivos. Cada pessoa escolhe exatamente o que vai querer fazer.

E brasileiros podem apostar?

imagem: Divulgação

Sim, desde que começaram a funcionar alguns sites de apostas lotéricas por aqui, qualquer brasileiro pode escolher uma empresa para chamar de sua e realizar suas apostas nestes sorteios incríveis. Alguns compatriotas já conseguiram acertar premiações menores – que quando transformadas em reais renderam boladas 5 vezes maiores – em modalidades diversas.

Há empresas tradicionais que já funcionam há mais de 10 anos no país e não possuem reclamações dos consumidores. Escolha o seu preferido e jogue, seja no site mesmo ou baixando aplicativos específicos para isso. Basta fazer um cadastro com seus dados e a grana cairá direto na sua conta bancária.

E como faço pra pagar?

O bom e velho cartão de crédito continua valendo, mas já não é a única aneira de quitar a aposta. Agora, diversas empresas aceitam pix, tão fácil, como forma de pagamento, além do também tradicional boleto. Só fique de olho no prazo de compensação porque se ele atrasar, seu jogo ficará válido apenas no concurso seguinte. Agora, você pode escolher se quer ficar rico em dólar ou em real. Se acumular, não tenha dúvida: escolha ambas! Pode ser a sua única chance de ficar rico pra sempre, de maneira rápida e totalmente honesta. Tudo com um investimento muito pequeno e totalmente acessível.