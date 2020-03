A Youtuber Luana, do canal: “Turma da Luana” vem mostrando talento e sonha chegar em milhões de inscritos

Com apenas 7 anos, Luana Soares Nogueira já possui mais de mil inscritos em seu canal no youtube: “Turma da Luana”.

Seu sonho como youtuber é chegar à meta de milhões de inscritos.

Começou a gravar seus vídeos sozinha aos 4 anos. E aos 6 anos, com ajuda da mãe (Ione Soares), Luana criou o canal TURMA DA LUANA, que vem tendo cada vez mais destaque.

A youtuber Luana conta que o vídeo com nome “Melissa e Nicole no Meu Canal”, foi roteiro criado por ela mesma quando tinha apenas 5 anos. Este vídeo foi postado recentemente em seu canal.

Luana revela que a cada novo vídeo tem um novo aprendizado e que procura sempre se esforçar para fazer melhor. “Assisto a outros grandes canais e uso como inspiração. Fácil não é, mas, é o meu sonho e jamais vou desistir”.

E acrescenta: “Gravar vídeo é maravilhoso, eu amo. Fico muito feliz com cada novo inscrito, porque a cada novo inscrito, vejo meu sonho mais perto de se tornar real. Em mil eu cheguei, mas, o meu sonho é UM MILHÃO! Obrigada a todos que fazem parte desse sonho”, comemora Luana.

Atualmente, ela é estudante da segunda série do fundamental, apaixonada por esportes, natação, futebol e dança. E, apesar de seu time do coração ser o Flamengo, ela treina na escolinha de futebol do Cruzeiro.

Texto: Jornalista Lucas Brito

Foto: divulgação