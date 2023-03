Luccas Carlos aposta em R&B romântico para o lançamento do single “pra tu, bb”

A combinação de uma letra romântica e sensual, com uma sonoridade envolvente e a voz inconfundível de Luccas Carlos são os ingredientes perfeitos para o novo single do artista, “pra tu, bb”. Com um beat ritmado, aliado aos vocais de Luccas Carlos, a faixa alcança uma estética R&B, terreno fértil para sua obra, não só como o local em que se sente confortável, mas também no qual é capaz de explorar todo o seu potencial. Disponível em todas as plataformas de áudio pelo slap, selo da Som Livre, “pra tu, bb” chega com a participação e produção ousada, assinada pelos renomados produtores Neo Beats e Terror dos Beats, e pode ser conferida também no canal do artista no YouTube

No novo trabalho, o cantor e compositor narra de forma sedutora um relacionamento sem compromisso, mas no qual corre sério risco de se apaixonar, mesmo se considerando um cara desapegado pelo lifestyle que leva. Discorrendo em versos como “Ela me ligou querendo festa / Eu senti na sua voz, tava com pressa / Me manda a localização, eu vou brotar / Se tu me chamar, a verdade é essa / Cheirosinho pra tu, bb / Se você quer o melhor, é só me ligar”, Luccas Carlos faz questão de mostrar que, se seu interesse romântico deseja desfrutar de um momento especial, luxuoso e caro, é só ligar pra ele.

Traduzindo toda a essência de Luccas Carlos como um dos grandes nomes do R&B contemporâneo, “pra tu, bb” chega na sequência das já lançadas “Me Diz se Vem” e “Gasolina” – esta última lançada na data de seu aniversário (12/01). Essas faixas compõem o planejamento do artista para 2023, que pretende lançar mais singles nos próximos meses. Sendo um dos principais nomes da cena nacional, os últimos lançamentos de Luccas Carlos confirmam sua versatilidade artística – que em sua trajetória conta com passagens por diversos gêneros musicais e parcerias de peso -, ao explorar com maestria diferentes vertentes da música urbana.

“pra tu, bb” – Luccas Carlos feat. Neo Beats e Terror dos Beats

Lançamento slap/Som Livre – 17 de março/2023

Letra:

Ela me ligou querendo festa

Eu senti na sua voz, tava com pressa

Me manda a localização, eu vou brotar

Se tu me chamar, a verdade é essa

Cheirosinho pra tu, bb

Se você quer o melhor, é só me ligar

Não fala que vai vir correndo pra cá

Não mente pra mim, não quero me apegar

Ela sabe da vida que eu vivo, eu corro perigo

E as amigas não fode comigo, nem saem do ouvido dela

Pique de ator, eu nem faço novela

No meu cordão, a corrente amarela

Deixei meu contato no celular dela

Na festa ninguém vê ‘nóis’ junto, e é isso

Quase acreditei no que você me disse

Meia noite de rolé na sua city

Toda noite, tipo um filme, ela me assiste

Ela me ligou querendo festa

Eu senti na sua voz, tava com pressa

Me manda a localização, eu vou brotar

Se tu me chamar, a verdade é essa

Cheirosinho pra tu, bb

Se você quer o melhor, é só me ligar

Não fala que vai vir correndo pra cá

Não mente pra mim, não quero me apegar

E ela disse pra mim, você me conheceu assim

Então já sabe que eu não vou mudar

Depois do show eu fico de cantinho

Você olha pra mim, não consigo evitar

Na minha cama, perfeita

Ela fez minha camisa de pijama

Só não diz que me ama

Mulher eu não minto, eu só falo a verdade

Eu falei pra você que era sem compromisso

Ela olha pra mim, ela sabe o que faz

No final da noite ‘nóis’ resolve isso

Quase acreditei no que você me disse

Meia noite de rolé na sua city

Toda noite, tipo um filme, ela me assiste

Ela me ligou querendo festa

Eu senti na sua voz, tava com pressa

Me manda a localização, eu vou brotar

Se tu me chamar, a verdade é essa

Cheirosinho pra tu, bb

Se você quer o melhor, é só me ligar

Não fala que vai vir correndo pra cá

Não mente pra mim, não quero me apegar

Sobre Luccas Carlos

Cantor e compositor de hits, o carioca Luccas Carlos é conhecido por seus refrãos históricos e inesquecíveis. Nascido no Rio de Janeiro, foi por influência dos seus pais que cresceu ouvindo samba e se conectou com a música. Sua trajetória artística começa ainda no colegial, até que em 2011 conhece Luciano Scalercio, seu engenheiro de áudio, e em seguida o rapper Sain, de quem veio a se tornar amigo e parceiro em diversos projetos musicais. Foi entre os anos de 2016 e 2018 que se deu uma das primeiras e mais notórias passagens de sua carreira, quando integrou o grupo Pirâmide Perdida, formado na zona central do Rio de Janeiro, ao lado de Sain, BK’, Akira Presidente, CHS e Bril, e dos beatmakers JXNV$ e El Lif Beatz.

Ganhando grande destaque na cena nacional, desde então o artista ficou conhecido pelo sucesso de versos e hits que ficaram marcados na memória do público, como nas faixas “Bilhete 2.0” (com Rashid), “O Que Quiser Fazer” (feat. BK’) e “Neblina”. Acumulando parcerias com outros grandes nomes de diferentes gêneros musicais – como IZA, Criolo, Matuê, Xamã, Di Ferrero, Vitão, Thiaguinho, Orochi, Sant, Nave, Day Limns, Jade Beraldo, Leo Gandelman, Ferrugem, Gaab, Buchecha, WC no Beat, MC Kekel e Felp22, entre outros -, o artista também se firmou como um talentoso compositor, tendo letras entoadas por cantoras como IZA e Luísa Sonza. Luccas Carlos se destaca como um artista versátil, contando com um amplo repertório que passeia por uma variedade de sonoridades – que vai do rap ao trap, passando pelo funk e até pelo pagode -, mas sem esconder sua afinidade, moldada pelo inegável talento junto ao R&B.

Sua trajetória conta com mixtapes, EP’s e álbuns, sendo o último deles “jovemCARLOS” (2022) – lançado pelo selo slap, da Som Livre, do qual faz parte desde 2021 -, todos recheados de participações, como Lulu Santos, Chris MC, BK e Hodari, entre outras. Durante sua caminhada no ano de 2022, o artista emplacou os singles “Pensando Coisas 2”, “Incomum” e “Me Diz Se Vem”, e participações em projetos de peso, como a faixa “Músicas de amor nunca mais”, do rapper BK. Para abrir os trabalhos de 2023, Luccas Carlos começou com o pé direito ao agitar o Réveillon de Copacabana ao lado da cantora IZA, para um público de mais de um milhão de pessoas. O artista também apresentou a faixa “Gasolina” – mantendo a tradição de lançar novos trabalhos no dia de seu aniversário (12/01) – e agora solta seu novo single, “pra tu, bb”.

Com participações em festivais como Primavera Sound Brasil, Lollapalooza Brasil e REP Festival, Luccas Carlos é considerado um dos artistas mais influentes da sua geração, o que se reflete também nas plataformas digitais: atualmente são mais de 2,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 156 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. O artista pertence ao selo We4 Music, criado pelo empresário Rafael Rossatto, que é também uma editora e produtora de áudio para cinema, TV, publicidade e conteúdos de séries, filmes e programas, formada pelos produtores musicais Douglas Moda e Nave, e com Luciano Scalercio à frente da engenharia de áudio.

Sobre o slap

O slap faz parte da vida de quem busca novas experiências musicais e orgulha-se de, desde 2007, fomentar a cena brasileira e também abrir as portas do mercado para novos artistas. Sua missão é potencializar artistas em construção e empoderar nomes independentes, incentivando o midstream e fazendo com que novos sons, originais e arrojados, cheguem a cada vez mais pessoas. O slap carrega em sua história grandes lançamentos de nomes no mercado como Maria Gadú, Ana Vilela, Silva e Scalene. Seus representantes possuem a autenticidade como característica e atualmente fazem parte do time artistas como Di Ferrero, Hodari, Jonathan Ferr, Luccas Carlos, Luthuly, Marcelo Jeneci, Maria Gadú, Marô, Gustavo Bertoni, Scalene e Thiago Pantaleão.