Lugares para repor as energias durante o carnaval

Para quem quiser aproveitar intensamente todos os dias de folia que ainda estão por vir, o Ráscal é o local ideal para um pit stop. O restaurante possui uma grande variedade de saladas, antepastos e pratos frios diariamente servidos no bufê, além da ilha de massas, grelhados e assados. A casa conta ainda com sugestões à la carte como a Salada Mediterrânea – mix de folhas, tomatinho e salada grega (pepino, cebola-roxa, azeitonas pretas e alcaparras) orégano e manjericão (R$ 48 + 8 para adicionar queijo de cabra) e o Bowl de Atum Ráscal – atum com gergelim, mix de folhas, quinoa com legumes, ovo cozido, avocado, salada grega e mozzarella de búfala. Acompanha molho oriental (R$86).

Serviço:

Ráscal Shopping Leblon – Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon.

Tel.: 2259-6437 (208 lugares).

Funcionamento: Seg, de 12h às 15h; de ter a sex, das 12h às 15h30; sáb, das 12h às 24h; dom e fer, das 12h às 22h30; de dom a quin, das 19h às 22h30; sex e véspera de feriados, das 19h às 23h30; sáb, das 12h às 24h.

www.rascal.com.br

@rascalrestaurante

Gero Panini | Para repor as energias neste Carnaval, o Gero Panini, casa do Grupo Fasano com ambiente mais descontraído, conta com opções deliciosas em seu menu. Carros-chefe do restaurante, os sanduíches são excelentes escolhas para o momento, como o de abobrinha com berinjela, tomates grelhados, queijo minas e orégano (R$ 61) e o de salmão defumado com cream cheese, tomate e alface (R$ 74). Todos acompanham salada verde ou batata rústica. Há também saladas como a caprichadíssima de salmão defumado com mix de folhas verdes, azeitonas, alcaparras, maçã verde, arroz vermelho, castanha de caju e molho limão (R$ 81), e a clássica caprese, preparada com folhas verdes, mozzarella de búfala e tomate grape (R$ 62).

Serviço:

Gero Panini – Endereço: Rua Aníbal de Mendonça, 157 – Ipanema

Telefone: (21) 2239-8158

Horário: Segunda a quinta-feira das 12h às 15h – 19h à 0h. Sexta-feira 12h às 16h – 19h à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo 12h às 23h

Quiosque de Lamare Gastrobar | Localizado no posto 8 da Praia de Ipanema, o quiosque de Lamare oferece uma experiência única para quem quer unir conforto à beira-mar com boa gastronomia e coquetelaria, num ambiente ao ar livre em sintonia com o estilo de vida carioca. E os foliões que quiserem “dar um gás” na animação durante um bloco e outro encontram na casa excelentes opções em seu cardápio. No menu, o Club Sandwich, preparado com frango crocante, bacon, aioli de limão e salada de minialface e tomate (R$ 39) é uma alternativa perfeita para repor as energias. Outra sugestão é a Salada de folhas crocantes com abacate, tomatinhos, ovo de sete minutos e pangrattato (R$ 39). Todas as receitas são da chef consultora Lelena Cesar.

Serviço:

de Lamare Gastrobar – Endereço: Av. Vieira Souto, 110 Posto 8 – Ipanema

Telefone: (21) 97712-7079

Horário de funcionamento: Segunda a quarta, das 12h às 21h; quinta e sexta, das 12h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 21h.

@delamarerio

Massa Trattoria | Instalado na Rua Dias Ferreira, no Leblon, o Massa Trattoria é o lugar perfeito para os foliões que quiserem fazer um “pit stop” durante a curtição dos blocos. No menu, opções de entradinhas ideias para compartilhar com os amigos. Entre elas, a casa serve Milanesa de mignon crocante cortado em cubos, com aioli de limão e molho de tomate picante (R$ 59). Outra sugestão é o Nhoque frito de arroz, com queijo canastra ralado (R$ 32).

Serviço:

Massa Trattoria – Endereço: Rua Dias Ferreira 617, Lojas A e B – Leblon

Telefone: 3985-8191

Horário: segunda a quinta, de 12h às 17h e de 18h às 23h. Sexta e sábado, 12h às 00h. Domingo, de 12h às 22h.

@massatrattoria

Clan BBQ

O Clan BBQ, meeting point especializado em preparos na brasa, estará de portas abertas para os foliões que passarem pela badalada Rua Dias Ferreira. De 12h a 00h, durante todos os dias de carnaval, a casa oferece um menu com entradinhas, cortes selecionados, frutos do mar e o famoso hambúrguer BBQ, com pão, carne, queijo cheddar e molho da casa (R$ 58), perfeito para quem não quer perder o seu bloco favorito.

Serviço:

Rua Dias Ferreira, 233 B, Leblon.

Horário de funcionamento no carnaval: terça a domingo, de 12h à 0h. (70 lugares). Reservas whatsapp: (21) 99673-7973

Instagram: @clanbbq

Dias Bar e Mar

Recém-inaugurado, o Dias Bar e Mar, nova casa de Jonas Aisengart, estará aberto para aplacar a fome dos foliões do Leblon. Com opções como o espeto surf and turf (R$ 54), com polvo, camarão, bacon e cebola caramelizada, a casa funcionará todos os dias, de 12h à 01h, exceto domingo, quando o serviço encerra às 22h.

Serviço:

Rua Dias Ferreira, nº 410 – Leblon, Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h à 01h; domingo, das 12h às 22h. Capacidade: 78 lugares

Instagram: @diasdebaremar

The Slow Bakery

No sábado de carnaval, nas unidades do Leblon, Botafogo e Jardim Botânico, a The Slow Bakery alimenta os foliões com pães 100% artesanais, sanduíches, tartines e muitas outras delícias. Destaque para as versões mais frescas e leves do menu de verão, como o bonzaço (R$ 42) que agora é servido na baguette super crocante, com recheio de rosbife de gado criado solto, pesto da Slow, rúcula e mix de tomates confitados.

Serviço :

Fábrica

Rua General Polidoro, 25 – Botafogo

Sábado: 8h às 13h

The Slow Bakery JB

Rua Maria Angélica, 113, Loja G – Jardim Botânico

Sábado: 8h às 16h

The Slow Bakery Leblon

Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon

Sábado: 08h às 13h

Instagram: @theslowbakery

