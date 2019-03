Evento organizado pelo SESI conta com a participação de mais de 1.200 alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil

Para os amantes de tecnologia, os Armazéns 1B, 2 e 3 do Pier Mauá abrigam de 15 a 17 de março, o maior Festival de Robótica do Brasil. Com robôs de diferentes tipos e tamanhos, o evento organizado pelo SESI conta com mais de 1.200 alunos de escolas públicas e particulares de todo o país que colocam, na prática, o aprendizado em ciências, matemática, física e outras disciplinas ligadas à tecnologia. Os alunos vão encarar três desafios: o Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League, o Torneio SESI de Robótica FIRST Tech Challenge (Desafio tecnológico) e o Torneio SESI F1 in Schools (F1 nas Escolas). A premiação é uma vaga em torneios internacionais. O principal deles, o World Festival, considerado a Copa do Mundo da robótica, será realizado em Houston, nos Estados Unidos. O evento será aberto ao público e gratuito nos dias 16 e 17 de março, de 9h às 18h.

No Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League, a disputa terá a participação de 84 equipes de diversos estados. As vagas foram conquistadas durante as etapas regionais. O tema da temporada, Into Orbit (Em órbita), desafia os estudantes a pesquisar sobre as questões relacionadas a viver e viajar no espaço. Eles terão de identificar e propor uma solução inovadora para um problema físico ou social enfrentado durante as viagens de exploração espacial.

Foto: torneioseisiderobotica

Uma das novidades de 2019 é a estreia do Torneio SESI de Robótica FIRST Tech Challenge (Desafio tecnológico): 16 equipes, formadas por alunos de 15 a 18 anos do ensino médio, poderão abusar da criatividade. Vindos de 15 estados nesta primeira edição, os estudantes vão projetar, prototipar e produzir as peças de acordo com as necessidades do robô. Mas claro, existem especificações técnicas que devem ser respeitadas.

No FTC as equipes são avaliadas não apenas pelos robôs, mas também pelo envolvimento com a comunidade, como, por exemplo, uma simples campanha para arrecadar brinquedos para alguma entidade. São avaliadas ainda pelo relacionamento com outras equipes e a maneira como levam ciência e tecnologia para o maior número de pessoas.

Foto: torneioseisiderobotica2

A terceira competição que compõe o festival é o Torneio SESI F1 nas Escolas (F1 in Schools), um programa educacional oficialmente vinculado a F1 e que reproduz os desafios da corrida Fórmula 1. Nessa preparação para o mundo profissional, estudantes de 14 a 18 anos são desafiados a criar uma empresa que funcionará como uma escuderia. Eles podem utilizar diversos recursos tecnológicos para projetar, modelar e testar um protótipo de um carro de F1.

A avaliação, premiação e classificação para a etapa mundial se baseia no resultado de um conjunto de ações incluindo elaboração do plano de negócios, marketing e mídias sociais, apresentação, além do envolvimento em uma ação social relevante. Longe dos números e treinos, as equipes também precisam desenvolver um projeto social, que pode ser usado como critério de desempate no resultado final.

Durante o Festival SESI de Robótica também acontece o Seminário Educação 360 Jovem Tech, em parceria com o jornal O Globo, que conta com debates com especialistas e estudantes que irão abordar temas como tecnologia e ensino médio, formação para o trabalho e a metodologia STEAM (termo em inglês que conceitua a união de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Artes). O seminário será realizado no dia 15 (sexta-feira), no Museu do Amanhã, de 9h às 17h. O evento é aberto ao público.

Foto: robotica

Profissionais da área de educação também poderão participar de oficinas do programa ACESSE (Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI). O programa se apropria da arte contemporânea para promover a inovação pedagógica e apoiar a implementação do STEAM nas escolas do SESI. As oficinas, com carga horária de 2h a 3h cada, serão abertas ao público no sábado (16) e domingo (17).

Serviço:

FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA

Quando: 15 a 17 de março

Aberto ao público apenas nos dias 16 e 17

Horário de visitação: 16/03 – sábado: 9h às 18h / 17/03 – domingo: 9h às 18h

Local: Armazéns 1B, 2 e 3 do Pier Mauá – Av. Rodrigues Alves, 10 – Rio de Janeiro

Vale ressaltar a facilidade de acesso. Quem chega ou sai dos armazéns conta com estação de VLT em frente (Parada dos Museus)

ENTRADA GRATUITA