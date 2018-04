Mackenzie anima feriado com Feijoada de São Jorge

O feriado de São Jorge, segunda, 23 de abril, vai ser especial, com entrada franca e alto astral no Sport Club Mackenzie (tel: 2269-0082). O clube promove a FEIJOADA de SÃO JORGE a partir das 12h, com animação do grupo Display tocando sucessos de Zeca Pagodinho, ‘Só Pra Contrariar’, ‘Molejo’, ‘Raça Negra’ e outros, numa grande festa ao santo.

– Será um lindo encontro para homenagear “ São Jorge Guerreiro”, e, claro, com alegria para todas as idades. Além do pagode ao vivo para os adultos vamos ter pula-pula para a criançada se divertir. A entrada é franca mas quem quiser pode comprar a promoção que inclui o ingresso para a feijoada com camisa e copo – explica a diretora Jaqueline Juliace.

SERVIÇO

Feijoada de São Jorge – Sport Club Mackenzie – Segunda, 23/04, a partir das 12h – com o Grupo Display

Feijoada, camisa, copo: R$ 35,00. Apenas feijoada R$ 20,00 – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082

Como montar um negócio de Estética e Depilação