Mackenzie promove Almoço Especial para mamães

O domingo, 13 de maio, vai ser cheio de carinho e homenagens para as mamães de todas as idades no SPORT CLUB MACKENZIE. Com entrada franca para TODOS, o ALMOÇO do DIA DAS MÃES terá delícias no self-service, a R$ 2,20 (100 gramas) e música ao vivo, a partir das 13h.

O cantor e tecladista FERNANDO MENDES, animará a festa com sucessos da MPB,além de POP, forró e outros ritmos animando mamães, vovós e famílias que vão se divertir no Salão Nobre do Mackenzie

– Este é o nosso maior objetivo, unir as famílias e não só de sócios viu! Todos da região estão convidados e serão muito bem vindos para prover uma comidinha deliciosa, baratinha, cantar e dançar! – convida a primeira dama do clube Shirlei Juliace

SERVIÇO

ALMOÇO do DIA DAS MÃES – 13 DE MAIO, DOMINGO, a partir das 13h – R$2,20 (100 gramas)

Entrada Franca – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Reservas e Informações: 2269 0082

Como montar um negócio de Estética e Depilação