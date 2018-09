Mackenzie promove “BAILE DA PRIMAVERA” com Yara Santos

A tarde de sábado vai começar divertida no Sport Club Mackenzie, no Méier. Sábado, 22/09, o clube promove o “BAILE DA PRIMAVERA”, a partir das 16h, com show da cantora Yara Santos. Afirmando que um dos objetivos é promover um evento para toda a família, a primeira-dama e diretora Vera Garcia conta que o horário mais cedo foi graças a pedidos

– Nossos sócios e amigos já vinham pedindo bastante um baile mais cedo, devido a violência e esta ideia de nosso Departamento Feminino veio na hora certa. Será uma festa para todas as idades, para quem gosta de dançar ou ouvir boa música e se divertir num ambiente saudável – afirma Vera

Por isso que a Yara Santos, acompanhada do tecladista Ary do Chapéu, avisa que no repertório cantará sucessos de Alcione, Roberta Miranda, Maria Bethânia, Roberto Carlos Elis Regina, Clara Nunes e outros

SERVIÇO

“BAILE DA PRIMAVERA”, com a cantora YARA SANTOS – Sábado, 22/09,a partir das 16h – Sport Club Mackenzie. Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082. Entrada Sócio R$ 5,00 / Não Sócio R$ 10,00