Mackenzie promove baile para posse de nova diretoria

Para comemorar sua nova diretoria, comandada pelo Presidente Eugênio Bastos, o Mackenzie promove sábado, 30.06, o “Baile da Posse”, a partir das 21h.

Com grande conjunto tendo a frente os cantores Francis Moran e Léo Santiago, o baile vai oferecer repertório para os dançarinos, mas para quem também quiser curtir sucessos do passado e presente, “vai ser uma grande festa por isso preparamos um evento especial para o sócios e amigos” – conta o diretor Social Marco Aurélio Prado.

Voltando à direção do clube, o professor Eugênio Bastos diz ter planos bem objetivos para oferecer promoções e novidades, além de melhorias, sempre “respeitando os interesses dos associados”.

– Nosso único objetivo será trabalhar em prol do Mackenzie. Vamos fortalecer a programação social, todos os esportes e a cultura. Iremos nos esforçar para unir todos os segmentos do clube – afirmou Eugênio Bastos.

SERVIÇO – Baile da Posse – Sábado, 30/06, a partir das 21h – Com os cantores Francis Moran e Léo Santiago. Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082 – Ingressos: sócios – R$ 5,00 / Não sócios R$ 10,00