Mackenzie promove Colônia de Férias com esportes, jogos, dança em quadras e parque aquático

O professor Guto Adyala vai comandar COLÔNIA DE FÉRIAS 2020 do Sport Club Mackenzie, de 8 a 31 de janeiro e as inscrições estão abertas. A criançada dos 4 aos 12 anos vai praticar esportes, aprender novidades, dançar, cantar e se divertir nas piscinas, com o Mackenzie mantendo sua tradição de ser o maior polo de lazer do Grande Méier e o incentivo à vida saudável para as crianças.

– Vamos ter vários atividades esportivas, culturais, musicais, lúdicas e o principal com muito carinho, respeito e disciplina. Nossa equipe tem profissionais e acadêmicos de Educação Física, por isso papais, mamães podem ficar tranquilos e saber que seus filhos vão ter todo o Mackenzie para brincar e aprender – destacou o professor Guto Adyala.

Colônia de Férias do SPORT CLUB MACKENZIE – De 8 a 31 de janeiro – Das 13h às 17h – Não Sócio: R$ 220,00 / Sócio: R$ 110,00 (por todo período) – Direção: Professor GUTO ADYALA – Rua Dias da Cruz, 561 Méier – Informações 2269-0082 / 98830-1415 (Whatsapp) – VAGAS LIMITADAS