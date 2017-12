Mackenzie promove Pré-Reveillon em noite de Flashback

Para comemorar o ano que passou e prometendo um 2018 com mais festas o Sport Club Mackenzie promove sábado, 16 de dezembro, o Mega Flasback de Pré Reveillon, mas com a alegria da virada de ano!

Com super produção: som e luzes em sistema digital além da decoração temática os DJ´s Cidinho e Dudu Borges, do programa Sarcófago, da Rádio Transamérica FM, além do DJ Sérgio França (foto), prometem animar a noite com sucessos dos anos 70, 80 e 90.

– A animação vai ser maior ainda porque foi um ano incrível com todos nossos bailes lotados. E sugerimos que as pessoas vão de branco ou dourado para criar um clima de Reveillon mesmo. Vai ser incrível – prevê o DJ Sérgio França

Durante mais de seis horas de festa o público vai cantar e dançar em grupo, passinhos clássicos e já adiantam, “vai ser sem parar, vamos amanhecer no Mackenzie!” – brinca Cesar Ferreira.

SERVIÇO

Mega Flashback de Pré-Reveillon – Sábado, 16 de dezembro, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 / 99681-5292 (whatsapp). Ingressos a partir de R$ 15,00 / Classificação: 18 anos: Lotação: 800 pessoas