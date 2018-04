Mackenzie recebe Baile de Charme com time de DJ´s

O clima de charme ‘das antigas’ vai animar a sexta, 06 de abril, na NOITE do FLASHBACK no SPORT CLUB MACKENZIE. Com DJ´s e grupos de ‘passinhos’, os produtores lembram que o objetivo é manter a cultura do Charme acesa.

– É para reencontrar os amigos e quem ama o Charme, um estilo de quem só quer curtir em paz aquele som que marcou sua vida – conta o DJ Michel

E a noite vai ser com um rodízio de feras do charme. Além de Michel os DJ´s Fernandinho, Loopy e Iones vão promover uma noite, que segundo eles, vai ser inesquecível.

Serviço

Baile de CHARME NOITE do FLASHBACK

Sexta, 06/04, a partir das 22h – Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Ingressos a partir de R$ 10,00

Informações: 2269 0082 / 99831-3526 / 96475-2020 / 97043-0875 (whatsapp)

Como montar um negócio de Estética e Depilação