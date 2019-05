Mackenzie recebe festa FLASH BACK 70 a 90 para dançar e cantar

A noite vai ser ideal para cantar, dançar e paquerar, voltando no túnel do tempo. Sábado, 18 de maio, o Sport Club Mackenzie recebe a festa FLASH BACK 70, 80 & 90, a partir das 21h, com o comando do DJ Sérgio França.

Mensalmente o clube do Méier lota numa festa marcada por sucessos de Madonna, A-HA, Paralamas, Skank, Legião, Michael Jackson e outros.

Segundo os frequentadores além da simpatia, o DJ França conhece o gosto do público e enche a pista com grupos criando seus passinhos

– É sempre um encontro animado, de amigos que se conhecem há anos e novos, o que é bem legal. O Mackenzie é nossa casa e tem segurança para nos divertimos com músicas inesquecíveis que marcaram nossas vidas – lembra Sandra Monteiro

SERVIÇO

NOITE DO FLASH BACK– 18/05, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier.

Tels: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$15,00