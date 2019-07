Mackenzie recebe festa ‘VOLTA A FITA” com sucessos inesquecíveis das pistas

Com sorrisos, pista lotada e público dançando a noite toda, a festa “VOLTA A FITA” conquistou fãs e volta ao Sport Club Mackenzie, sábado, 20 de julho a partir das 20h.

No Salão Principal do Mackenzie, os DJ´s Leandro Brandão, Anderson Rocha e Fábio J. vão se revezar tocando sucessos que vão desde Madonna, Pet Shop Boys, passando por Legião, RPM, Geoge Benson, The Police, Gun´s And Roses e outros. Músicas que para muitos lembram um passado quando frequentar bailes era momento de diversão e união.

Fabio J, Leandrão e Anderson Rocha comanda a volta ao passado

– Os passinhos, a camaradagem, as próprias músicas causam este efeito, pois nos fazem lembrar de uma época, mais pura, sincera – observa o DJ Leandro Brandão.

E este ‘fenômeno’ de volta ao passado, que domina até a telinha, com a novela VERÃO 90, é comprovado a cada canção nas caixas e no telão com os convidados cantando e dançando sem segurar emoção.

– A onda retrô vem preencher um vazio que as pessoas têm em relação a qualidade das músicas. Nada contra os outros estilos, mas sempre é bom reviver estes sucessos, ou seja, VOLTAR A FITA, pois muitos dizem que estas canções trazem emoções e que ficaram para sempre – relata o DJ Anderson Rocha.

SERVIÇO

“VOLTA A FITA”, SÁBADO, 20/07 a partir das 20h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$ 10,00.