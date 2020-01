Mackenzie recebe Festa “VOLTA A FITA” para relembrar de sucessos das pistas

Três DJ´s vão divertir o público, com ritmos diferenciados, apresentação de cover do Rei do Pop, som e luz potentes. Assim vai ser a festa “Volta a Fita”, sábado, 25 de janeiro, a partir das 20h, no Sport Club Mackenzie do Méier, que já conquistou fãs na noite carioca.

– Adoro a “Volta a Fita” porque com três DJ´s fica bem variado, um toca mais pop, internacional, o outro mais soul e o outro Rock Brasil, me divirto demais com as músicas dos anos 80 e 90, eu e minhas amigas relembramos bons momentos e rimos muito – vibrava Simone Rodrigues.

Relembrar momentos emocionantes e marcantes, do passado também é um dos objetivos do baile segundo o produtor e DJ Leandro Brandão. Ele e os DJ´s Anderson Rocha e Fábio Jamelão se revezam buscando animar o público e trazer de volta o clima de uma época que para muitos deixou saudades.

– O que mais ouvimos é isso. As pessoas sentem muitas saudades dos anos 80 e 90 , sua cultura e suas músicas foram marcantes. Por isso apresentaremos o cover do Michael Jackson “Lukhas Walker”, além de sucessos de Madonna, Legião Urbana, A-Há, RPM, George Michael e muitos outros para todos se divertirem por mais de sete horas de festa – ressalta Leandro Brandão.

SERVIÇO

Flashback “Volta a Fita”, sábado, 25/01, 20h às 03h – Ingresso: R$ 15,00 – Sport Club MACKENZIE Rua Dias da Cruz, 561- Méier. INFORMAÇÕES 97012 1881 (Whatsapp) – Tel: 2269-0082.