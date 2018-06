Mackenzie recebe Mega FlashBack com passinhos na pista

Esquentando o salão do Mackenzie com som potente e grupos de passinhos, sábado, 23/06, o Mackenzie promove mais um MEGA FLASH BACK ao som de sucessos dos anos 70, 80 e 90. Recebendo vários grupos de passinhos, a alegria contagia o público.

– Eu venho com amigos do “Quarteto Eu Amo Flashback” e “Respira Flashback” e todos adoram dançar no Mackenzie! A pista é bem grande, o clube tem muito espaço, as músicas maravilhosas e fazemos muitos amigos – contou a professora Elizabeth Telles.

Comandando a festa os DJ´s Dudu Borges e Cidinho do programa Sarcófago, da Rádio Transamérica FM 101.3, relembram sucessos de Jon Secada, Donna Summer, Pet Shop Boys, Michael Jackson, Legião, RPM e outros, no Mackenzie.

SERVIÇO

Mega Flash Back- Sábado, 26/06, a partir das 21h – Sucessos dos anos 70, 80 e 90. Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082 / whatsapp: 99681-5292 – 1º Lote Ingressos: duplo por R$ 10,00 / 2º Lote: R$ 10,00 / Na hora: R$ 15,00