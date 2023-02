Madregaia: nova opção de gastronomia no Recreio dos Bandeirantes

O nome do estabelecimento faz referência à mitologia grega, uma homenagem à mãe natureza. Ingredientes sazonais e regionais trazem harmonia ao cardápio. Os temperos, aliás, são a estrela do ambiente, e para além do colorido, texturas e aromas que vêm da cozinha aparecem nos drinques e na decoração.

Um novo conceito, mais ecológico, está sendo implementado: “Optamos por trabalhar com fornecedores da região como, por exemplo, os hortifrutigranjeiros. Isso diminui a emissão de carbono no transporte dos locais de produção desses insumos até nosso hotel”, explica o gerente-geral Marcos Bezerra.

O serviço está disponível em formato a la carte ou buffet para grupos e atende desde refeições mais completas a lanches e drinques. A casualidade do espaço convida ao Happy Hour, oferecido todos os dias, das 18h às 20h.

Alguns dos pratos servidos são: Canapé de rosbife sobre toast, rúcula e creme leve de wassabi (R$ 28); Croquete de costela com coalhada seca preparada na casa (R$ 35); Bolinho de arroz com relish de tomate levemente picante (R$ 26); Salada horiatiki (R$ 28) e Risoto de tomate seco com queijo de búfala (R$ 15, acompanhamento). Para os amantes de sanduíches, algumas das opções são: Fango à milanesa, marmelado de tomate, picles de cebola roxa, maionese de mostarda com páprica defumada e rúcula, servido no pão ciabatta (R$ 35); e hambúrguer de blend bovino (160g), queijo cheddar, maionese verde da casa, cebola carameliza e rúcula, servido no nosso pão especial de hambúrguer (R$ 42). De prato principal, as sugestões são: Risoto caprese ao pesto de castanha do Brasil (R$ 45); Linguini a carbonara (R$ 45); Bife à parmegiana batatas bravas e saladinha de tomates (R$ 45); Picadinho, arroz, farofa de castanha com banana da terra e crispy de couve (R$ 48); Alcatra à cavalo (R$ 49); Moqueca de peixe (R$ 52); Pancetta ao próprio molho, purê de cogumelos e hortaliças (R$ 55); Espaguete com frutos do mar (R$ 55); Bife Ancho (R$ 52). De sobremesa: Brownie com calda de chocolate (R$ 18); Mousse de iogurte artesanal com frutas marinadas e suspiro (R$ 20); e Cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 20).

O restaurante também serve menu infantil com opções como Creme de legumes (R$ 21); Espaguete à bolonhesa (R$ 26); Escalope de frango (R$ 28) e Escalope de filé (R$ 30).

Sobre o chef Bertran Bovier O suíço de 68 anos mora no Brasil há 40 e conhece como ninguém os produtos e ingredientes locais que alegram o paladar tanto de turistas brasileiros quanto estrangeiros. A relação de Bovier com a gastronomia começou na infância, na cidade de Sion. Nascido numa família dona de hotéis e restaurantes, ele cresceu vendo e acompanhando a avó e a bisavó paternas no preparo de diversos pratos. Daí para a profissionalização foi um pulo. Do início da carreira até pouco antes dos 30 anos, Bovier trabalhou como cozinheiro no Suvretta House, em St. Moritz, na Suíça; e no Ramada Encore by Wyndham, em Genebra. Entre o final dos anos 70 e início dos 80, mudou-se para o Brasil, país que sempre teve muita vontade de conhecer. “Naquela época não tinha nem voo direto; tive que fazer escala na África. E as pessoas sabiam muito pouco sobre o Brasil. Conhecia gente que achava que a capital era a Argentina”, lembra o chef. “Chegando aqui, descobri pessoas amáveis, uma culinária diversificada e me deparei com uma facilidade grande para encontrar trabalho”. O primeiro emprego foi no Novotel, na Praia de Gragoatá, em Niterói, onde já chegou com um contrato de dois anos como cozinheiro. Em seguida, foi para o Hermitage Hotel, em Búzios. Na sequência, foi convidado a assumir a cozinha do antigo Caesar Park (hoje Sofitel), em Ipanema, onde pela primeira vez ocupou o cargo de chef e no qual trabalho durante 15 anos. Sempre em movimento, atuou também no Blue Tree Park, em Porto de Galinhas (PE); na rede Meliá, em Brasília; e, de volta ao Rio de Janeiro, na Rede Windsor. Agora, à frente do Madregaia Restaurante, ocupa os cargos de chef e consultor, montando cardápio e fazendo treinamento de funcionários.

SERVIÇO:

eSuítes Hotel Recreio Shopping – Avenida das Américas, 19.021, Recreio dos Bandeirantes). Telefone: 21 3609-3400.