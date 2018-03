Mágico utiliza técnica didática em Workshops infantis

Roger Hideo repassa seu conhecimento com muita diversão em hotéis e escolas de todo País, utilizando-se de técnicas dinâmicas e didáticas para ensiná-las.

Técnicas que o mágico adquiriu em suas viagens em diferentes regiões do mundo como Argentina, Chile, Japão e EUA.

A mágica é uma arte que envolve diversos conhecimentos e técnicas de diferentes dificuldades e áreas.

Envolve matemática, português, história, teatro, oratória, psicologia, PNL, etc.

Regina Lima, Professora e Especialista em Psicopedagogia e Altas Habilidades pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ nos explica os benefícios

“É algo a se pensar para o desenvolvimento de raciocínio lógico e coordenação psicomotora em uma criança ou até mesmo adulto. Além de melhorar relacionamentos, autoconfiança e o ato de falar em público.”

Desde os 8 anos fazendo mágica, para amigos de escola, parentes, desconhecidos, colegas de faculdades e amigos de balada, o mágico Roger Hideo (conhecido como mágico das celebridades) notou que a mágica trouxe muito mais do que apenas técnicas, mas trouxe sorrisos e diversão, e com isso um desenvolvimento pessoal imensurável.

“Imaginei como seria uma criança aprendendo algo novo, provavelmente iria querer fazer para todos os colegas e familiares. E nesse momento notei a diferença do garoto antes e depois da mágica encontrá-lo.” diz Roger Hideo.

Roger executa oficinas “workshops” em escolas e hotéis onde são transmitidas mágicas fáceis, mas de grande impacto. São ilusões que qualquer um, em qualquer idade poderá realizar, com objetos simples do dia a dia, como caneta, papel, moeda, copo, etc.

Utilizando-se de técnicas dinâmicas e didáticas para ensiná-las. Técnicas que o mágico adquiriu em suas viagens em diferentes regiões do mundo como Argentina, Chile, Japão e EUA.

Para entender como Roger consegue este “feito” em suas apresentações e workshops, fizemos algumas perguntas a Regina Lima, que é Professora e Especialista em Psicopedagogia e Altas Habilidades pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Trabalhou por mais de 40 anos como Coordenadora Educacional e Disciplinar, lidando diretamente, ao longo desse período, com mais de 20.000 alunos.

Liderou, por 12 anos, um projeto que ajudou a educar crianças e adolescentes de dinâmicas executadas 24 disciplinas. É coautora do livro Inclusão Educacional – Pesquisas e Interfaces. É associada à Associação Brasileira de Psicologia.

Como a mágica pode ser benéfica no raciocínio?

A mágica ajuda a desenvolver tipos diferentes de habilidades e raciocínios. Além disso, quando Roger está mostrando e ensinando os truques de mágicas para as crianças, ele está incentivando habilidades como a autodisciplina e o pensamento crítico. Também faz com que as crianças pensem sob a perspectiva de outras pessoas e a considerar como estão sentindo. Pensar como o outro ajuda a criar habilidades empáticas, uma característica fundamental no mundo atual.

Como pode ser explicado uma criança que é super tímida, após aprender um “truque” conseguir se apresentar em público?

A mágica segue uma sequência de passos. Essa sequência pode ser treinada e repetida. Ao treinar os movimentos, as crianças, mesmo que tímidas, tendem a se sentir confiantes a repeti-los na frente de outras pessoas. O passo natural é que ela se apresente inicialmente para as pessoas que as deixam mais confortáveis e confiantes, normalmente adultos e amigos muito próximos. Com o tempo, elas aprendem a tratar eventuais exceções e fazer adequações sem maiores transtornos. Um processo semelhante acontece com piadas.

Existe algo que justifique o fascínio pelo ilusionismo?

Muitas razões podem ajudar a explicar o fascínio pelo ilusionismo, mas a mais convincente é que o pensamento mágico está enraizado na natureza humana. O pensamento mágico provavelmente nunca desaparecerá pois é um mecanismo de segurança. Quando algo acontece, tendemos a assumir que o evento foi causado por um agente independentemente de estarmos falando sobre um coelho saindo de um chapéu ou de se apaixonar à primeira vista por um estranho completo que encontramos por acaso. O pensamento mágico é o sentido inato de que tudo acontece por uma razão, e podemos observar tanto na religião quanto na idéia de que todos têm o destino a cumprir.

Porque algo que existe há centenas de anos ainda impressiona nos dias atuais?

Os seres humanos gostam de ouvir histórias. Uma vez iniciada, uma história, mesmo ruim, tende a “prender” os expectadores até seu desfecho final.

Um truque de mágica é no fim das contas uma história que contém em si um outro elemente que sempre fascinou a humanidade: o poder. O mágico representa esses dois elementos. Uma outra questão importante especialmente com as crianças é a popularidade de alguns contos que possuem mágicos como protagonistas.

Com a popularidade de Harry Potter, por exemplo, não é surpresa que as crianças sigam interessadas no assunto. Os resultados de pesquisas e atividades em sala são muito encorajadores no sentido de estimular a prática em escolas de todo o País.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Nome:Bia Carmagnani

E-mail:Email

Empresa: QuattroG Asses e Comunicação

Telefone:11972228484

Dieta da Sopa - saiba aqui como...