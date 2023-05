Maio Amarelo: a importância da campanha e da realização de exames toxicológicos

O quinto mês de 2023 começa com um alerta de suma importância a todas as pessoas, principalmente para as maiores de 18 anos que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em dia: a campanha Maio Amarelo. Criada em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com o propósito de conscientizar sobre os grandes números de óbitos e feridos, causados por acidentes de trânsito, mundialmente. Segundo dados do Status Report On Road Safety, um relatório da OMS – Organização Mundial da Saúde – (2022), o Brasil é o terceiro país do ranking de vítimas fatais, em colisões.

Assim, para uma maior segurança, é obrigatório que motoristas das categorias C, D e E (caminhões, ônibus e vans) tenham em mãos o exame toxicológico. O resultado deste, irá identificar aqueles que consumiram ou não bebidas alcoólicas ou, ainda, substâncias lícitas ou ilícitas. Caso negativado, garantirá a segurança de todos, durante passeios ou viagens, nas ruas e estradas.

Com 14 anos de fundação, o Laboratório Contraprova é acreditado pela ISO 17.025 do INMETRO no programa FORENSE para o Denatran e Portaria 116 do MTPS, que garante o atendimento aos requisitos de toxicologia forense, reconhecidos internacionalmente e às “Diretrizes sobre o Exame de Drogas em Cabelos e Pelos: Coleta e Análise”, da Sociedade Brasileira de Toxicologia – SBTox.

Foto: divulgação