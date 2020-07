Mama Amma promove o Mulheres que Inspiram – Edição Maternidade

Entre os dias 6 e 10 de julho, o Mama Amma promove a terceira edição do Mulheres que Inspiram, o Seminário Mama Amma de Saúde da Mulher. O evento, 100% online e 100% gratuito, terá uma seleção incrível de palestrantes, falando de temas que atendem mulheres em todas as fases da vida. Desta vez, o tema será a maternidade. O Mama Amma é uma iniciativa que se dedica à divulgação da Ayurveda e práticas integrativas de saúde para mulheres e crianças..

Durante o evento, mais de 20 palestras exclusivas serão disponibilizadas durante todo o dia, com especialistas do Brasil e do mundo, que são referência em saúde da mulher. Nos encontros, elas vão compartilhar o que há de melhor na Ayurveda, Ginecologia, Obstetrícia, Psicologia, Nutrição e Yoga. Além disso, o Mulheres que Inspiram promoverá diariamente sessões de perguntas e respostas AO VIVO com algumas das palestrantes, para que as participantes do Seminário possam tirar todas as suas dúvidas. Serão cerca de 20 horas de conteúdo gratuito, online e de altíssima qualidade.

Bia Carneiro, fundadora do Mama Amma, é a responsável pela curadoria e organização do evento.

“Todo ser humano chega a esse planeta por meio do corpo feminino. Por isso, nós mulheres, somos o grande agente transformador da sociedade. Uma mulher empoderada do seu corpo, da sua mente e das suas escolhas é uma verdadeira revolução, tem muita força e tem o poder de transformar. Mas para isso precisamos ter conhecimento. Sem conhecimento, como podemos nos empoderar do nosso corpo e das nossas escolhas?”

Palestrantes são referência em saúde da mulher

Entre as palestrantes que participam desta terceira edição do Mulheres que Inspiram estão especialistas que são referência nos cuidados com a saúde da mulher, como a ginecologista e obstetra Fernanda Macedo; a educadora pré-natal Laura Uplinger; a psicóloga e consultora em amamentação pelo IBLCE, Bianca Balassiano; a nutricionista Denise Carreiro; e a médica psiquiatra Eleanor Luzes.

O Mulheres que Inspiram 2020 contará também com participações internacionais, como a instrutora de meditação e filosofia védica Bhanumati Narasimhan e a Dra Nisha Manikantan, médica ayurveda (BAMS), especialista em câncer e diabetes, e fundadora do Sri Sri Ayurveda Hospital em Bangalore-Índia.

“O objetivo do Mulheres que Inspiram é trazer conhecimento de altíssima qualidade para o maior número possível de mulheres para que elas se inspirem a cuidar da sua saúde e da saúde das suas famílias de uma forma mais natural e conectada com elas mesmas, estejam essas mulheres grávidas, querendo engravidar, já com seu bebê no colo, ou apenas buscando dicas e melhores hábitos para si mesmas”, conta Bia.

Presentes para participantes

Quem se inscrever no Mulheres que Inspiram ganhará dois Guias de Saúde da Mulher: um Plano Exclusivo de Cuidados para o Pós-Parto e um Guia sobre Ciclo Menstrual, além de ter acesso à comunidade do Mulheres que Inspiram 2020 no Facebook. Essa comunidade vai existir apenas durante os dias do Mulheres que Inspiram. Nela, as participantes do Seminário poderão interagir não só entre si, mas também com as palestrantes.

“Estou muito feliz com a repercussão que o Mama Amma e o Mulheres que Inspiram vem ganhando no Brasil e no mundo, com nossas alunas também em Portugal. O tema é universal e pode alcançar mulheres de diferentes culturas já que o conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente é universal, não tem fronteiras.” , afirma Bia

Sobre o Mama Amma

A missão do Mama Amma é compartilhar o conhecimento da Ayurveda, especialmente àquele que diz respeito à saúde da mulher e da criança.

Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a Ayurveda é um sistema de saúde científico, que traz uma compreensão bastante singular da anatomia do corpo feminino. O conhecimento abrange não somente o corpo físico, mas também as emoções, a mente e a alma da mulher. A Ayurveda proporciona às mulheres conhecimento sobre si mesmas, responsabilidade, poder pessoal e um método fácil e prático de cuidado pessoal.

No Mama Amma, integramos à Ayurveda o que há de mais moderno em neurociência, nutrição, ginecologia, obstetrícia, pediatria e nutrição, para fornecer uma metodologia prática e atual que permita às mulheres ter mais saúde e viver o seu máximo potencial.

Não importa quais sejam os sonhos ou obstáculos, toda mulher tem o poder de mudar a sua vida e mudar o mundo.

“O Mama Amma é resultado das profundas transformações que a maternidade trouxe para a minha vida. As transformações foram tão profundas que larguei uma carreira de economista no maior Banco público do país para entrar a fundo no mundo materno-infantil e da Ayurveda. A partir da minha experiência como mãe e do meu mergulho no universo materno-infantil e da Ayurveda, veio naturalmente a vontade de compartilhar. E isso é o Mama Amma: um espaço de compartilhar, trocar e acolher”, conta Bia, que é educadora perinatal, escritora e palestrante, formada em Ayurveda com especialização em saúde da mulher e da criança pelo Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research Hospital e também pelo International Academy of Ayurved, ambos na Índia.

Minibios:

Fernanda Macedo – Pioneira na assistência humanizada no Rio de Janeiro, já ajudou mais de 3.000 famílias a receber seus bebês de maneira natural, saudável, segura e acolhedora. Médica, formada pela UNI-RIO, pós-graduada pelo Instituto Fernandes Figueira, com especialidade em ginecologia e obstetrícia, e estudiosa e praticante dos preceitos da Medicina do Estilo de Vida. Obstetra sempre dedicada à prática e à divulgação da importância do parto humanizado.

Laura Uplinger – Graduada em Psicologia Experimental pela Sorbonne, educadora pré-natal e palestrante internacional. Laura promove, há mais de 30 anos, a educação pré-natal e perinatal, realizando workshops e palestras em seminários e conferências na Europa, América do Norte e América do Sul

Bianca Balassiano – Psicóloga com especialização em Parentalidade e Atenção à Saúde Integral Materno-Infantil. Consultora de Amamentação certificada pelo IBLCE, atua também como educadora para profissionais interessados em capacitar-se no atendimento às duplas mãe-bebê e suas famílias.

Denise Carreiro – Formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) em 1982. Pós-Graduada em Nutrição Clínica Funcional. Atendimento nutricional em consultório próprio desde 1991. Autora de 14 livros sobre Nutrição Clínica.

Eleanor Luzes – Médica psiquiatra, criadora da Ciência do Início da Vida (CIV) e Instrutora do Treinamento de Multiplicadores de CIV.

Bhanumati Narasimhan – Autora e Mestre em Literatura Sânscrita. Presidente da Conferência Internacional das Mulheres e Diretora dos Programas de Cuidados e Bem-Estar para Mulheres e Crianças da Arte de Viver. Irmã do líder humanitário e espiritual Sri Sri ravi Shankar.

Dra Nisha Manikantan – É Médica Ayurveda (Bachelor in Ayurveda Medicine and Surgery), especialista em câncer e diabetes, fundadora do Sri Sri Ayurveda Hospital em Bangalore-Índia. Instrutora de Meditação e Ayurveda da Fundação Arte de Viver.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Dia 06/07 – Saúde da Mulher

8h30 – A Mulher e o Ciclo Menstrual (Bia Carneiro)

9h30 – Cuidados da Menarca à Menopausa (Dra Kátia Maciel)

13h – Infertilidade, uma Abordagem Ayurvédica (Dra Ananda Ruguê)

16h – TPM, a sua Melhor Amiga (Janaína Chagas)

18h – A Importância do Estilo de Vida para a Saúde Emocional da Mulher (Dra Nisha Manikantam)

19h – Live perguntas e respostas com Dra. Ananda Ruguê

Dia 07/07 – Nutrição e Estilo de Vida

8h – Os 3 Pilares da Saúde e Práticas de Autocuidado (Bia Carneiro)

9h30 – Beleza e Rejuvenescimento (Dra Ana Paula Coutinho)

13h – Yoga para a Saúde da Mulher (Kamlesh Barwall)

16h – Alimentação e Rotina para Cada Estação do Ano (Giedre Benjamin)

18h – Meditação e Saúde Feminina (Bhanumathi Narasimhan)

19h – Live perguntas e respostas com Dra Ana Paula Coutinho

Dia 08/07 – Gestação

8h – Cuidados para uma Gestação Saudável (Bia Carneiro)

9h30 – A Importância da Concepção Consciente (Eleanor Luzes)

13h – Mães Saudáveis tem Filhos Saudáveis (Denise Carreiro)

16h – Cuidados da Ayurveda na Preparação do Corpo para o Parto (Maira Duarte)

18h – A Importância da Vida Intrauterina para o Bebê (Laura Uplinger)

19h – Live perguntas e respostas com Dra Denise Carreiro

Dia 09/07 – Parto

8h – O Parto e o Nascimento (Bia Carneiro)

9h30 – O Parto é da Mulher (Cristina Balzano)

13h – Recursos Não Medicamentosos para Alívio da Dor Durante o Trabalho de Parto (Diana Schneider)

16h – Intervenções durante o Trabalho de Parto: quais são e como evitá-las (Dra Fernanda Macedo)

18h – As Necessidades Básicas da Mulher em Trabalho de Parto (Marcelle Zveiter)

19h – Live perguntas e respostas com Diana Schneider

Dia 10/07 – Pós-parto

8h – O Quarto Trimestre: entendendo a exterogestação (Bia Carneiro)

9h30 – O Parto e o Pós-Parto do Homem (Dominique Klackzo)

13h – Amamentação: como começar essa jornada (Bianca Balassiano)

16h – Carreira e Profissão Pós-Maternidade (Manuela Costa)

18h – Práticas de Autocuidado para um pós-parto pleno (Ann Revigton)

19h – Live perguntas e respostas com Bianca Balassiano

Serviço:

Mulheres que Inspiram

Dias 6 a 10 de julho de 2020, entre 8h e 20h

Inscrições gratuitas em: mamaamma.com.vc/mulheresqueinspiram/#inpire-se