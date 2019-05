Maravilhas Árabes

Reabriu recentemente, no Leblon, o tradicional Empório Árabe, famoso por suas esfihas maravilhosas (R$ 5 – de queijo, doce de queijo com goiabada, carne, carne com tomate, entre outros); quibes (R$ 6), empadas (R$ 6 ).Todos os pratos dão direito a um mate e custam R$ 29: como quibe de espinafre, arroz de lentilha e salada e salada de tabule; quibe de forno, charuto de repolho e salada de tabule; homus, arroz com lentilha e folhas de uva.

A loja, uma das últimas tradicionais e de família do bairro, agora abre também para almoço e jantar. Além das tradicionais esfihas, que são o carro-chefe da casa, destaques para as excelentes sobremesas. Vale experimentar os belewas de castanha com pistache (R$ 6,50) e os ninhos de nozes com damasco (R$ 6,50). A casa, que completa este ano dezenove anos, agora tem cervejas Bud e Heineken (R$ 7). E, nos últimos anos, é comandada por Rafael Ciuffo, um dos herdeiros do antigo dono (seu pai), e por sua mulher, Amanda Guimarães.

Para o Dia das Mães, uma promoção da casa: leve sua mãe para almoçar ou jantar no fim de semana dos dias 10, 11 e 12 e ganhe 10% de desconto na conta.

Empório Árabe Leblon – Av. Ataulfo de Paiva, 470, loja B

Telefone: 32288879

Segunda a sábado – das 9h as 21h.