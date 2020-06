Marcello Barbosa dá treinamento nas tvs comunitárias

Foto: Divulgação

Responsável durante anos pela boa forma de beldades como Angélica,

Ana Furtado e Grazi Massafera, o professor de educação física Marcello Barbosa disponibilizou para todas as Tvs comunitárias do um treino para aumentar a imunidade durante a pandemia da Covid-19.

“A população das comunidades não tem acesso às academias, então encontrei essa forma de ajudá-los nessa hora de extrema necessidade. Os treinamentos que disponibilizo são de facil execução e de baixo risco. Oriento que as pessoas com fatores de risco como obesidade, diabéticos, hipertensos ou cardíacos realizem uma avaliação médica antes de iniciar,”explica.

Segundo o especialista, o sedentarismo, junto com a alimentação são os principais fatores para a queda da imunidade. Uma alimentação adequada e rica e a prática de exercícios pode ajudar o organismo a se fortificar e não sucumbir tanto à doença. “A necessidade de readequação é fundamental nesse momento. As pessoas estão perdidas e precisam de orientação. Procuro informar e apresentar alternativas que levem mais segurança e esperança para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade”, diz Marcello.

Ex-subsecretário de Esportes do Rio de Janeiro, ele está visitando as comunidades de

São Francisco de Assis, em Curicica, do Juramento em Vicente de Carvalho e do Barro Vermelho do Engenho Novo para ajudar a população jovem durante a pandemia.