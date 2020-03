Marinha promove concurso para áreas de saúde e Engenharia

A Marinha do Brasil divulgou abertura de inscrições para concurso, com oferta de 66 vagas nas áreas de saúde e engenharia. As inscrições vão até 23 de março, pelo site https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/ e poderão participar candidatos com menos de 36 anos em 1 de janeiro de 2021, de ambos os sexos e a taxa de inscrição será de R$ 126,00. É necessário ser brasileiro nato, ter graduação completa na área a que concorre, ter bons antecedentes de conduta e estar em dia com as obrigações do serviço militar e da Justiça Eleitoral.

Na área de engenharia serão 25 vagas distribuídas por Engenharia Elétrica (4), Engenharia Mecânica (4), Engenharia Eletrônica (3), Engenharia Naval (3), Engenharia Civil ( 2), Engenharia de Telecomunicações (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia Cartográfica (1), Engenharia de Materiais (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia de Sistemas de Computação (1), Engenharia Nuclear (1) e Engenharia Química (1).

Para a área de saúde haverá 41 vagas, sendo 33 para quadro de médicos, duas para Enfermagem, 2 para Farmácia, duas para Prótese Dentária, uma para Endodontia e uma para Patologia Bucal e Estomatologia.

Os candidatos serão submetidos a provas objetiva e discursiva, previstas para a primeira quinzena de março, ainda serão aplicadas redação e tradução em inglês (apenas para área de Engenharia e Arquitetura), neste caso, na primeira quinzena de julho. Todos ainda passarão por inspeção de saúde, análise de títulos, teste físico, avaliação psicológica e verificação de documentos.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Rio de Janeiro com duração média de 31 semanas, receberão uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração de R$ 6.993. Após concluir o Curso de Formação de Oficiais, eles serão nomeados ao posto de primeiro-tenente, com salário de R$ 8.671,32.