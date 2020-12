MARQUINHO PATO CANTA NO BAR DO ZECA PAGODINHO

O Bar do Zeca Pagodinho, apresenta o show, “Baile do Pato Anos 90”, dia 19 de Dezembro, às 20h30min.

Neste show, Marquinho Pato, faz uma viagem ao tempo, com diversos ritmos dos anos 90 até aos atuais, apresentando ao público, uma espécie de baile musical bastante praticada na época que em comandava o grupo Molejo onde atuou por oito anos.

O cantor e compositor, apresenta um repertório bem eclético de diversos artistas consagrados como, Fundo de Quintal, Jorge Ben Jor, Banda Eva, Zeca Pagodinho, Legião Urbana, Diogo Nogueira, Djavan, Revelação, Tim Maia, Alcione, Xande de Pilares, Reinaldo, entre outros.

Carioca e residente de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira musical, em um grupo local chamado, “Me Chama Que Eu Vou” e logo após foi convidado para dividir os vocais com Anderson Leonardo, cantor do Grupo Molejo.

Marquinho Pato agora em carreira solo, será acompanhado por sua banda FDP (Filhos do Pagode) formada por: Luy (violão), William (bateria), Daniel (cavaco e vocal), Mosquito e Frutuoso (percussão).

Serviço – “Baile do Pato Anos 90”

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Shop. Vogue Square – B. da Tijuca

Dia: 19 de Dezembro (sábado)

Horário: 20h30min

Telefone: (21) 3030-9097

Couvert Artístico: R$ 25,00

Capacidade: 50% do público

Faixa etária: 18 anos

Aceita todos os cartões de débito e crédito

OBS: *Não fazemos reservas de mesas

* Entrada somente com máscaras