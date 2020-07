Massagem relaxante: opção prazeroza para aliviar o estresse e tratar doenças

Diversas terapias já foram incorporadas no dia a dia do brasileiro, com aumento da demanda nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro.

Antes acessível a número reduzido de pessoas – ou por desconhecimento sobre benefícios, ou por serem consideradas como uma atividade supérflua e cara –, as sessões de massagem estão conseguindo quebrar todos os tabus. Prova desta mudança pode ser vista no crescimento pela procura das mais variadas terapias realizadas por massagistas e massoterapeutas.

Além de proporcionar momentos de relaxamento durante a rotina cotidiana, as massagens são prazerosas opções para minimizar problemas físicos que acometem muita gente, a exemplo de dores pelo corpo e estresse – processos geralmente associados a má postura e ansiedade.

Para que os efeitos sejam sentidos com mais eficácia, recomenda-se passar por pelo menos uma sessão de massagem de uma a duas vezes por semana. Em média, cada uma dura entre 30 e 50 minutos.

Um dos mercados mais favoráveis ao crescimento da procura por sessões de massagem relaxante, a cidade do Rio de Janeiro tem se destacado no cenário nacional. Se tornou, ao longo dos anos, referência neste tipo de terapia, com diversos estabelecimentos, como hotéis, spas e clínicas, oferecendo este serviço. A mesma constatação vale para os massagistas profissionais autônomos que atendem em consultórios e em domicílio.

Tipos

As massagens ajudam a evitar problemas de saúde como enxaqueca, dores no corpo, fibromialgia, ansiedade, TPM, entre outros.

Sueca – É um tipo suave de massagem de corpo inteiro, ideal para pessoas que aderiram há pouco tempo à terapia, sofrem com muita tensão e são sensíveis ao toque.

Hot Stones – A massagem com pedras quentes é indicada para quem sofre com dores e tensões musculares ou que simplesmente querem relaxar. Alivia o estresse, a tensão muscular e as dores e melhora o fluxo sanguíneo.

Massagem de aromaterapia – É indicada para pessoas que desejam ter um componente de cura emocional na massagem. Combina pressão suave com o uso de óleos essenciais. Ajuda a melhorar o humor, reduzir o estresse, a ansiedade e os sintomas de depressão e a aliviar a tensão muscular e as dores.

Reflexologia – É melhor para pessoas que procuram relaxar ou restaurar seus níveis de energia natural. Utiliza pressão suave a firme em diferentes pontos de pressão dos pés, mãos e ouvidos.

Shiatsu – Massagem japonesa que relaxa e alivia o estresse, a dor e a tensão. Trabalha o corpo todo, mas o massoterapeuta pode se concentrar em áreas específicas. São usadas as mãos, as palmas e os polegares para uma pressão pulsante ou rítmica.

Tailandesa – Forma mais ativa de massagem que reduz e alivia a dor e o estresse. Também pode ajudar a melhorar a flexibilidade, a circulação, os níveis de energia. Trabalha o corpo inteiro usando uma sequência de movimentos semelhantes ao alongamento iogue. Seu terapeuta usará as palmas das mãos e os dedos para aplicar pressão firme ao seu corpo.