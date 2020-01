Médico Veterinário da Família, uma realidade atual.

Médico Veterinário da Família

O hábito das famílias de tratar os cães e gatos como membro da família é bastante comum. Dependendo da relação, até mais que um parente. E as várias configurações das famílias brasileiras, ainda mais com os pequenos integrando grande parte delas, mostram que o papel do médico veterinário familiar torna-se cada vez mais fundamental para garantir a qualidade de vida de todos em torno dos pets.

De acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pela Inteligência comercial do Instituto, em 2018 foram contabilizados no país 54,2 bilhões de cães e 23,9 milhões de gatos em todo o país, com maior concentração na região Sudeste contabilizando 47,4%. Esses altos números mostram que as pessoas mudaram a visão de ter um bicho de estimação, passando a se familiarizar cada vez mais com o avanço do conceito de posse e adoção responsável além das mobilizações gerais contra os maus-tratos a animais. E quem ganha mais com isso são os próprios pets, que por estarem se tornando membros ativos de famílias, passaram de 9 para 16 anos suas expectativas médias de vida.

E desmistifica-se quem acha que precisa de casa para ter um animal de estimação. Ter um animal em um apartamento tornou-se tão natural que inclusive o mercado de pets vem desenvolvendo uma infinidade de produtos e soluções. Destaque para as rações indoor, própria para animais que vivem em apartamento, que neutralizam o odor das fezes dos animais – o principal pesadelo de quem tem ou quer ter um bichinho.

E entre tantas boas alternativas do mercado pet, a maior delas sem dúvida é o atendimento a domicílio que atualmente vem se consolidando como a mais nova e melhor solução tanto para os animais quanto para os tutores. Somente o fato de o veterinário não estar sentado na cadeira impondo aos tutores do outro lado da mesa uma relação de seriedade, muda por completo as relações interpessoais e com isso o atendimento da vida do pet. Com uma relação mais descontraída e mais leve, esse tipo de atendimento constrói ainda mais segurança e confiança, garantindo que a velha expressão de “estar em boas mãos” seja de fato experimentada na prática com tranquilidade para pet e comodidade para o tutor.

Além disso os atendimentos em domicílio vêm crescendo também pois o tutor economiza tempo e diminui consideravelmente o estresse do animais pelo deslocamento, pois assim como nós humanos que não gostamos de ir à consultórios e hospitais, os animaizinhos também ficam bastante incomodados de se retirarem do ambiente de casa. Isso sem falar na possibilidade de um tratamento individualizado que garante um acompanhamento completo e preciso à maneira em que o pai e/ou mãe do pet trata ele como um familiar. Essa atenção personalizada permite garantir que os hábitos humanos não coloquem em risco a saúde do bicho de estimação tendo como foco permanecer o entendimento do animal irracional.

E não são somente os pets e tutores que saem ganhando com essa solução. Na minha rotina diária, todos os clientes acabam se tornando amigos. Tento sempre em uma visita diminuir a distância entre médico e paciente para que todos se sintam tranquilos em momentos de adversidades ou mesmo à vontade em uma consulta de rotina tornando aquele momento agradável para todos. Para isso o diferencial que priorizo é sempre ter na abordagem uma sensibilidade para entender por completo o tutor e uma forma bastante didática de prescrever soluções e tratamentos que vão garantir que o tutor do animalzinho vá cumprir as orientações médicas recomendadas como administrar remédios em doses e tempo certo ou dependendo do tratamento estar constantemente presente cuidando do animal. Ou seja: não basta apenas informar que o pet necessita tomar remédio ou seguir alguma regra, mas de fato cuidar. E nós médicos veterinários à domicílio estamos aqui não somente para cuidar do animal como também da família, pois se o animal não estiver bem a família também não estará.

