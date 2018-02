Médicos e dentistas promovem mutirão da saúde no Rio

Preocupados com a precariedade do atendimento aos moradores do Rio de Janeiro um grupo de profissionais têm realizado mutirões de saúde gratuitos, principalmente na Zona Oeste do Rio. Sabedores das necessidades e do sucateamento das unidades de atendimento, Otorrinos, Cardiologistas, Clínicos Gerais, Cirurgiões e dentistas dizem que além da felicidade em ajudar, o prazer em exercer a profissão os move.

– Contamos com profissionais que dedicam seu tempo para auxiliar uma parte da população que não tem acesso à saúde os ajudando como podemos e exercendo com orgulho nossa profissão. Afinal, a saúde é um direito de todos – garante o Cirurgião Buco-maxilo-facial, Bruno Chagas.

Os atendimentos são realizados por mais de vinte profissionais em um Centro Social, em Campo Grande. São seis médicos de diversas especialidades, treze dentistas, quatro auxiliares de saúde bucal, dois técnicos de enfermagem e cirurgiões.

Segundo Chagas, organizador dos mutirões, em média 400 pessoas são atendidas uma vez por mês em Campo Grande, mas os profissionais da área de saúde também vão a outros bairros. O próximo mutirão será domingo, 18 de fevereiro em Niterói.

Informações (21) 2161-0948 – Rua Augusto de Vasconcelos 544, sala 466 – Campo Grande, Rio de Janeiro

