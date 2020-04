MedLevensohn dará suporte alimentar e acolhimento psicossocial para famílias do Rio de Janeiro

Imagem: mohamed_hassan

Pixabay License – Grátis para uso comercial, atribuição não requerida

A MedLevensohn, que há mais de 17 anos dedica-se a criar, produzir e distribuir produtos e serviços para promover a saúde e o bem-estar, lançou na sexta-feira (24) o MedSocial. O projeto, explica, Verônica Szuster, Sócia Diretora da empresa, promoverá duas ações de ajuda e acolhimento de famílias que estão enfrentando dificuldades em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A primeira medida é a concessão de auxílio-alimentação de R$ 120,00 mensais, durante três meses. Os interessados devem cadastrar-se no site da empresa. Será feita avaliação de cada caso, a partir de critérios sociais. As pessoas que fizerem jus ao benefício serão contatadas pela MedLevensohn para receber o cartão alimentação na Sede do Instituto IPPES (Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio), no .

“Trabalharemos com a doação de cartões-alimentação. Semanalmente, publicaremos no site a lista de concessões. Dessa forma, garantiremos a transparência dos resultados. Os contemplados serão contatados por telefone ou e-mail”, para que possam começar a receber o benefício”, explica Verônica. Para realizar o cadastramento, os interessados devem acessar o seguinte link: www.medlevensohn.com.br/medsocial.

A segunda ação do MedSocial, aberta a todos os interessados, é o suporte psicossocial, em parceria com o Instituto IPPES. Para receberem o suporte de Psicólogos Especializados, os interessados deverão acessar a página do MedSocial no site da MedLevensohn e ligar para (21) 3995-4154, nos horários de atendimento lá publicados.

Verônica salienta que a empresa, neste momento de imensa gravidade do Brasil e do mundo, considera importante devolver um pouco de suas conquistas à sociedade, ajudando a quem realmente precisa. “Moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro representam aproximadamente 20% da população e sofrem com falta de saneamento básico e abastecimento de insumos básicos, essenciais para se viver dignamente. Além disso, há um contingente em torno de 1,3 milhão de desempregados e três milhões de trabalhadores informais, segundo o IBGE. Todos eles sofrem significativos impactos e dificuldades durante o período pandêmico”, ressalta Verônica.

Por todas essas razões, a MedLevensohn entende ser necessário prestar apoio a pessoas e famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade, contribuir concretamente na promoção de mudanças quantitativas e qualitativas de indivíduos e/ou comunidades envolvidas e promover engajamento coletivo que funcione como catalisador neste processo de assistência.

