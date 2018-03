MEGA FLASH BACK comemora aniversário do Mackenzie

E a festa de sucessos das pistas terá nova edição, sábado, 10/03, a partir das 21h. O Mega Flashback tem lotado o Sport Club Mackenzie e neste sábado será comemorado o aniversário de 104 anos do clube. “Preparamos vários shows e eventos para este mês e claro que o Mega Flashback é um dos destaques” – conta o Presidente Marcelo Oliveira.

Durante o encontro vários grupos de ‘passinhos’ dançam sucessos de Madonna, Legião, Stevie B, Michael, RPM, Eraeser, Mamonas e outros, voltando aos anos 70, 80 e 90. Todos dizem se divertir e se emocionar por mais de seis horas sob o comando dos DJs Dudu Borges e Cidinho do programa Sarcófago, da Rádio Transamérica FM e do DJ Sérgio França.

– Esse baile mágico! O Serginho, Cidinho e Dudu arrasam na escolha das músicas, são gentis e atenciosos com todos e o Mackenzie é o nosso clube uma referência no bairro e na cidade – comenta Simone Amatuzo, declarada fã do Flashback.

SERVIÇO

Mega Flash Back. Sábado, 10 de março, a partir das 21h

Sucessos dos anos 70, 80 e 90. Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082 / whatsapp: 99681-5292. Ingressos a partir de R$ 20,00

Dieta da Sopa - saiba aqui como...