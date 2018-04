Mega FlashBack do Mackenzie agita noite da Zona Norte

Depois de conquistar um público fiel o MEGA FLASH BACK, terá sua nova edição sábado, 28 de abril, a partir das 21h, no Sport Club Mackenzie. Apesar de receber moradores da região do Méier, a festa tem atraído pessoas de vários bairros.

– Aqui encontramos amigos, nos divertimos e curtimos sucessos do passado que são inesquecíveis. É uma delícia esta festa no Mackenzie e o melhor, com segurança – observa Marcia Freitas, moradora da Tijuca.

Comandando a festa os DJ´s Dudu Borges e Cidinho do programa Sarcófago, da Rádio Transamérica FM, relembram sucessos dos anos 70, 80 e 90. O público dança, canta e se diverte ao som de Michael Jackson, Legião, Prince, Mamonas, Jon Secada, RPM, Eraeser e outros, com grupos mostrando seus passinhos, apaixonados ‘coladinhos’ e todos curtindo a noite no Mackenzie.

SERVIÇO

Mega Flash Back- Sábado, 28/04, a partir das 21h – Sucessos dos anos 70, 80 e 90. Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082 / whatsapp: 99681-5292 – Ingressos a partir de R$ 20,00.

