MEGA FLASHBACK promove ‘saudade gostosa’ no Mackenzie

O novo MEGA FLASHBACK causou surpresa e sorrisos de saudades nos convidados por isso sua nova edição, em 14 de abril, promete mais emoção e felicidade no Mackenzie do Méier.

Com painéis no palco e moderno sistemas de luz e som a festa reuniu fãs do encontro e atraiu novos convidados que também curtiram a decoração com imagens de Madonna, Legião Urbana, John Travolta, RPM, Michael Jackson e outros.

Fazendo questão de elogiar os Dj´s Cidinho e Dudu Borges, do programa Sarcófago, Transamérica RJ, que comandam a festa, o sócio José Roberto Gomes dizia relembrar grandes momentos dos anos 80 e 90

– Cara nós sabemos como era bom aquele tempo e estes aqui (apontando para as imagens dos artistas) eram realmente grandes astros – afirmou o Beto.

SERVIÇO

MEGA FLASHBACK – sexta, 14/04, a partir das 21h – Ingressos a partir de R$ 20,00. Sport Club Mackenzie: Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Informações: 2269 0082 / whatsapp – 99681 5292

