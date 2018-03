MEGA FLASHBACK volta com novidades ao Mackenzie

Aqueles sucessos das pistas que todos amam vão voltar sábado, 31 de março, a partir das 21h, no MEGA FLASHBACK, do SPORT CLUB MACKENZIE (2269-0082).

Com os DJ´s Cidinho e Dudu Borges, do programa Sarcófago, da Transamérica FM, comandando a festa, o público vai curtir sucessos de George Michael, Paralamas, Madonna, Rick Astley, Michael Jackson, RPM e outros hits dos anos 70, 80 e 90.

Esta edição do MEGA FLASHBACK encerra as comemorações de 104 anos do Mackenzie e traz novidades

– Vamos apresentar uma nova decoração, iluminação especial e vídeos incríveis, para que o público se sinta no clima das músicas que tocavam naquelas épocas – conta o DJ Cidinho

SERVIÇO

MEGA FLASHBACK – sexta, 31/03, a partir das 21h – Ingressos a partir de R$ 20,00. Sport Club Mackenzie: Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Informações: 2269 0082 / whatsapp – 99681 5292

Como montar um negócio de Estética e Depilação