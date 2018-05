Méier recebe “Noite do Cabaré” com prêmios e surpresas

Uma festa para mexer com a imaginação e despertar vários sentidos. A Noite do Cabaré, sábado, 19 de Maio, no Back To Times, Méier. Segundo os produtores será um evento diferenciado, uma verdadeira viagem no tempo dos Cabarets, na França durante a “Belle Époque”.

– Já está mexendo com a criatividade das mulheres e dando o que falar! Vamos ter a música ao vivo de Ale Faccini tocando todos os ritmos e claro lindas mulheres caracterizadas como na época dos Cabarés – afirmam os Produtores Pedrinho Fernandes e Gabriel Lee.

Durante o evento haverá premiações surpresas através de concursos do melhor malandro, roupa mais luxuosa, sensualidade e mais.

SERVIÇO

NOITE DO CABARÉ / FESTA TEMÁTICA – Show ao vivo de Ale Faccini e concurso de fantasias. Sábado, 19/05, a partir das 21h. Rua Adriano 39 MÉIER . Ingresso antecipado até 18/05: R$15.00. No dia: R$ 25.00 Informações – 98008 4259 (whatsapp)

