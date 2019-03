Menino de 6 anos, pianista autodidata e cego, choca o mundo com o seu talento

Um menino autodidata, de apenas 6 anos de idade, vem encantando o mundo com o seu enorme talento.

Residente em Dayton – Ohio, e admirador da Banda Queen, Avett Ray Maness tornou-se um prodígio desde os 11 meses de idade quando chocou a todos ao revelar ser um pianista autodidata!

A sua habilidade com o piano o transformou em celebridade na internet após sua mãe publicar no Youtube os vídeos de suas performances de piano.

O mais incrível em tudo isso é que o menino Avet é completamente cego de um olho e enxerga muito mal no outro!

Possuidor de uma fibroplasia do nervo óptico desde que nasceu, Avett Ray pode ser considerado um deficiente visual, uma vez que a pouca visão que lhe resta em somente um olho, é insuficiente.

O seu impressionante talento o fez ganhar milhares de inscritos no YouTube e também já o levou a fazer um show para centenas de pessoas.

Sua mãe, Sara Moore, torce para que o talento de seu filho sirva de exemplo positivo e encoraje às pessoas portadoras de deficiências a se superarem, e tem esperança na conscientização, da facilitação à acessibilidade e ao aumento de recursos para os deficientes visuais.

“A música está em seu corpo”, disse Moore em entrevista à CBS News . “Ele está realmente praticando em apresentações agora. Já que seu talento é tão incrível, as pessoas estão pedindo para ele se apresentar. ”

Fonte: goodnewsnetwork.org