Mês da Mulher: cuidados com a saúde para cada fase da vida

Os exames podem ajudar a identificar problemas de saúde precocemente, quando são mais fáceis de tratar e curar. Segundo números da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, houve um aumento de 314% em pedidos por densitometria óssea, exame que avalia a massa óssea e ajuda a predizer o risco de fraturas ósseas. Os pedidos por mamografias também aumentaram em todo o país: 10% mais mulheres buscaram fazer o exame nas unidades de todo o Brasil no 4º trimestre do ano passado. Já a ultrassonografia transvaginal teve um pequeno aumento de 5% nas unidades da rede em 2022, em comparação ao ano anterior.

Ao todo, a Dasa realizou 447.216 exames relacionados ao câncer de mama, 480.194 exames para detecção precoce do câncer de colo uterino e 472.159 ultrassonografias transvaginais em 2022.

Para reforçar a importância dos exames de rotina neste Mês da Mulher e ampliar o acesso aos cuidados com a saúde, a ginecologista de Sérgio Franco, Adriana Campaner, aponta os principais testes e cuidados para cada fase da vida:

Adolescência

Principais exames: avaliação física, hemograma e histórico da paciente

A pesquisa “Expectativa da mulher brasileira sobre sua vida sexual e reprodutiva: as relações dos ginecologistas e obstetras com suas pacientes”, realizada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia em 2021, revelou que aproximadamente 20% das mulheres do país com mais de 16 anos de idade não mantêm uma rotina regular de consultas ginecológicas. Esse grupo é composto por mulheres que nunca agendaram uma consulta, outras que realizaram apenas uma ou duas consultas, e aquelas que não se lembram se já visitaram um especialista alguma vez. Esses dados são alarmantes, uma vez que negligenciar as consultas ginecológicas pode colocar a saúde feminina em risco.

“Para manter a saúde íntima em dia, o ideal é que a primeira consulta da mulher com um especialista em ginecologia aconteça entre os 10 e os 15 anos de idade, sobretudo após a primeira menstruação. Nesse momento, será possível identificar algum ponto que venha afetar a vida da paciente no futuro”, explica a ginecologista. Para isso, a orientação dos pais é crucial durante esta fase de desenvolvimento e mudanças.

Durante a primeira consulta, é comum que os médicos façam perguntas sobre doenças infantis, hábitos alimentares, frequência de atividades físicas, ciclo menstrual, histórico familiar de doenças e câncer de mama. Se a jovem já tiver vida sexual ativa, o médico também fornecerá informações sobre sexo, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, além de indicar algum método contraceptivo.

Outro ponto importante é o exame: se a paciente ainda não teve relações sexuais, o ginecologista fará uma avaliação superficial dos seios e genitais. Somente após o início das relações sexuais, o médico poderá realizar o exame especular (com o espéculo ou “bico de pato”) para avaliar a vagina e o colo do útero, bem como o exame de toque e solicitará o exame infecções transmissíveis, um dos exames ginecológicos mais importantes na prevenção de doenças no sistema reprodutor feminino na fase adulta. Caso necessário o médico solicitará o ultrassom pélvico ou transvaginal (se já teve relações sexuais) para avaliar útero e ovários ou o ultrassom de mamas se houver suspeita de alguma lesão.

Nesta fase, a vacinação contra o HPV é fundamental para prevenir a infecção pelo vírus, que é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero.

20 – 40 anos

Principais exames: Papanicolau, hemograma, colesterol, triglicerídeos, hormônios, ultrassom pélvico e/ou transvaginal e ultrassom de mamas

Este é o período em que a mulher atinge sua plenitude sexual e reprodutiva, mas também é uma fase de preocupações significativas, com as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada liderando a lista. Para garantir a saúde, é recomendado realizar exames de rotina anualmente, como hemograma, colesterol, triglicerídeos e hormônios para checar a saúde geral do corpo e o principal deles nesta fase da vida: o Papanicolau.

“O Papanicolau é um procedimento simples, fundamental para o rastreamento e diagnóstico da saúde genital feminina. Realizado anualmente em consultório, consiste na utilização de uma espátula e escovinha para coletar células do colo do útero para visualização direta e detecção das lesões pré-cancerosas ou do câncer. Essas amostras são enviadas ao laboratório para análise”, explica Campaner. Em conjunto com o exame de papanicolaou, também pode-se coletar outros exames: infecções sexualmente transmissíveis, HPV, e presenças de fungos, como a candidíase.

Quando possível o médico solicitará o ultrassom pélvico ou transvaginal (se já teve relações sexuais) para avaliar útero e ovários e o ultrassom de mamas se houver suspeita de alguma lesão.

Nesta fase, a vacinação contra o HPV também é fundamental para prevenir a infecção pelo vírus, que é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero.

40 – 60 anos

Principais exames: Papanicolau, Mamografia, ultrassom pélvico e/ou transvaginal, ultrassom de mamas e densitometria óssea

O climatério é um período marcado pela transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, causado pela diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários. Os primeiros sinais desse processo surgem, geralmente, a partir dos 45 anos e podem ser percebidos através de sintomas como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor.

“Embora os 45 anos sejam o ponto de virada, onde a mulher entra no processo do climatério, sendo que a menopausa é uma menstruação da vida, é importante destacar que antes, por volta dos 40 anos de idade, aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Por isso, é fundamental a realização da mamografia anualmente, de acordo com indicação médica”, afirma Adriana Campaner, que também explica que a função do exame é utilizar raios-x para detectar possíveis tumores nas mamas. “A mamografia é importante para a detecção precoce do câncer de mama e, consequentemente, possibilitando um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura”, diz. Em algumas mulheres com risco familiar, a mamografia deve ser iniciada mais precocemente.

Quando possível o médico solicitará o ultrassom pélvico ou transvaginal (se já teve relações sexuais) para avaliar útero e ovários e o ultrassom de mamas para complementar a mamografia.

Para garantir a saúde nessa fase da vida, também se recomenda exames preventivos regulares. Dentre eles, destacam-se: o exame proctológico e a colonoscopia, que ajudam a prevenir o câncer colorretal; e a densitometria óssea, que avalia a massa óssea e ajuda a predizer o risco de fraturas ósseas.

60+

Principais exames: check-up completo

Os cuidados são semelhantes para homens e mulheres após os 60 anos de idade. É indicado realizar um check-up completo no corpo, como exames de sangue, pressão e medida de cintura. É importante também ficar atenta a sintomas diferentes que o corpo possa apresentar. Acima dos 65 anos, é indicada a vacinação anual contra a gripe e, conforme prescrição médica, contra a pneumonia.

Fazer exames regulares pode ajudar as mulheres a manter sua saúde em dia e identificar problemas precocemente. É importante conversar com o médico sobre quais exames são necessários, com base em sua idade, histórico médico e fatores de risco. Cuidar da saúde é essencial para viver uma vida plena e saudável.

Fonte: www.saudepress.com.br