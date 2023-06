Mês do Orgulho LGBTQIA+: Fairmont RJ e Santa Teresa MGallery dão 15% off

Em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, Fairmont Rio de Janeiro e Santa Teresa MGallery oferecerão condições especiais e benefícios exclusivos aos seus clientes, como o desconto de 15% nas tarifas ao longo do mês de junho. Os hotéis também vão promover ações especiais, que reafirmam o compromisso com a diversidade.

No Fairmont Rio, o chefe de bares, Cassiano Melo, preparou um drinque especial para a data. Com Vodka Absolut e uma infusão de canela, maracujá, grapefruit, xarope de hibisco e vinho rosé, o coquetel clarificado com leite é uma homenagem a Madame Satã, famoso artista da Lapa – conhecido por desafiar as políticas da época e uma das pioneiras da comunidade drag queen brasileira.

Já o Santa Teresa MGallery preparou um drinque exclusivo composto por um mix de manga e maracujá com vodka absolut mango e grapefruit, mix de hibiscus com blue curaçao e espuma cítrica de pitaya. Além disso, o hotel terá em sua programação um happy hour LGBTQIA+ na quarta-feira, dia 28 de junho, com a DJ Rafa Canholato (@rafacanholato).

“Buscamos sempre ser uma empresa de referência em inclusão, acolhendo toda a comunidade. Com esse tipo de ação, acreditamos estar fazendo nossa parte no combate a LGBTfobia, o preconceito e estabelecer uma relação de parceria com o público queer”, afirma Michael Nagy, diretor comercial do Fairmont Rio.

Reservas pelo link oficial com os descontos em tarifas dos hotéis participantes da campanha. As ofertas são válidas até 30 de junho, para estadias até 28 de dezembro de 2023.

Sobre MGallery Hotel Collection

Sobre Fairmont

Fonte: www.turistandonorio.com.br