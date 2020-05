Mesmo com a pandemia, esclareça suas dúvidas por meio da internet e Teams e saiba como enviar corretamente seu Imposto de Renda 2020 para Receita Federal

Sete campi da Estácio oferecem três tipos de serviços para quem vai fazer a declaração do IR Pessoa Física

– O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) irá até 30 de junho de 2020. As três principais novidades deste ano são: a receita federal fará a restituição em cinco lotes, diminuindo o prazo de espera; a segunda é que quem recebeu acima de 200 mil reais no ano passado terá que informar o número do recibo da declaração do IR do ano anterior; e, a última, mais polêmica, é o fim da dedução do INSS do empregador doméstico. Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs) de Ciências Contábeis da Estácio – unidades Queimados, Madureira, Nova América (Del Castilho), Tom Jobim (Barra), R 9 (Taquara), Teresópolis e Angra dos Reis – estão funcionando por meio de atendimento virtual e tiram dúvidas dos cidadãos e ajudam os contribuintes, dando esclarecimento no preenchimento do documento e no envio da declaração. Todas as pessoas que fizerem contatos com um dos NAFs, de segunda a sexta-feira, por meio de endereço eletrônico conseguirão fazer o kit completo: recibo e comprovante de declaração. Confira lista abaixo dos e-mails. Após o envio da demanda do contribuinte – mensagem por e-mail – o NAF retornará para ele e, dependendo do conhecimento e da tecnologia que a pessoa consegue utilizar – a Estácio fará também uma chamada via Teams .

Como este ano os lotes das restituições serão menores, Claudia Marchioti, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis da Estácio, dá uma dica valiosa para os contribuintes: – Quem declarar o IR mais rápido poderá receber nos lotes iniciais, respeitando o período estabelecido. Segundo Cláudia, não é recomendável deixar a declaração para última hora.

Ainda de acordo com ela, essa atividade é de grande importância para o corpo discente, pois os estudantes têm a chance de reunir teoria e prática e a instituição de ensino superior também cumpre seu papel social. Nos NAFs da Estácio – que têm parceria com a Receita Federal do Brasil – professores e alunos do curso de Ciências Contábeis atenderão gratuitamente quem tem dificuldade de fazer seu próprio IRPF 2020 e também ajudarão no envio do documento para o órgão.

“Nesta época do ano, nossos estudantes têm a oportunidade de vivenciar a profissão que escolheram e fazer o atendimento ao público de forma bem humanizada. Esse é o aprendizado que eles vão levar para a sua vida profissional. Com a iniciativa transformamos vidas”, afirma Claudia.

SERVIÇO / Confira abaixo os e-mails dos campi que estão prestando o serviço pela web:

Estácio Queimados – naf.queimados@estacio.br

Estácio Madureira – naf.madureira@estacio.br

Estácio Nova América (Del Castilho) – naf_novaamerica@estacio.br

Estácio Tom Jobim (Barra da Tijuca) – naf.tomjobim@estacio.br

Estácio R9 (Taquara) – naf.taquara@estacio.br

Estácio Teresópolis- naf.teresopolis@estacio.br

Estácio Angra dos Reis – naf.angradosreis@estacio.br