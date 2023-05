Mia Cucina completa três anos de sucesso na Barra da Tijuca

Chamada de “ponta da bota” no mapa da Itália, a região de Calábria, no Sul do país, é o local onde essa história começa. O lugar possui uma cultura gastronômica fortíssima, onde se encontra um dos mais antigos vinhos italianos e é a terra natal dos avós maternos da chef Élida Galvão. A influência da história familiar despertou na neta a vontade de ter seu próprio restaurante e claro, italiano. Há três anos nascia o Mia Cucina, fruto do sonho de Élida e seu esposo e sócio Marcus Galvão, antes no Centro Metropolitano e há cinco meses instalado no Shopping Metropolitano Barra, na Barra da Tijuca.

Com arquitetura e decoração bem românticas, ambiente aconchegante com capacidade para praticamente 80 lugares, tudo faz lembrar a Itália. A cor verde nas paredes, o “varal” de luz com lâmpadas penduradas, que remetem às festas italianas regadas a bons vinhos e mesa farta. A cozinha é aberta, portanto os clientes conseguem ver seus pratos sendo preparados, vendo a equipe literalmente com a mão na massa.

Além das lindas louças, que fazem sucesso entre os clientes. São pratos de vários lugares do mundo como Portugal, Índia, Chile, Brasil e lógico que não poderia faltar, louças italianas. São verdadeiras obras de arte, que compõem o cenário do restaurante. É uma “viagem” à Itália em plena Barra da Tijuca.

O menu é todo criado pela chef Élida, desde as entradas, passando pelos pratos principais com receitas clássicas até as pizzas com 48h de fermentação produzidas na casa. Um dos diferenciais do Mia Cucina é que são utilizados produtos importados, insumos vindos da Itália, de altíssima qualidade, selecionados pela chef e equipe, tudo muito fresco. O restaurante trabalha com a parceria de produtores de Petrópolis, região Serrana do Rio. Com isso é possível garantir hortaliças frescas todos os dias.

No Mia Cucina os clientes são as estrelas da casa. A chef preza pelo atendimento impecável e afetivo. “As pessoas gostam de comer aqui porque temos o cuidado com o preparo, com o que nos propomos a entregar. Os clientes ficam encantados com nosso carinho. A gente sempre procura servir o melhor, é uma equipe que trabalha muito unida, tudo é feito para que a pessoa saia daqui feliz. É isso que a gente quer, que a pessoa saia daqui feliz em comer a nossa comida”, conta a chef Élida.

Menu

Antipasti:

Para começar a experiência gastronômica em grande estilo, o couvert (R$32), cesta de pães da casa, ragú de linguiça no molho San Marzano, caponata, manteiga de limão siciliano, sardella e azeitonas marinadas. Outro destaque é o tagliere del forno (R$98) com parma, salame italiano, gorgonzola, parmesão, brie, azeitonas marinadas, caponata, arancini, tomate confit e cesta de pães da casa.

Principais:

Pratos que fazem o maior sucesso e não podem faltar no menu: filetto alla parmigiana (R$78), filé mignon com molho de tomate San Marzano, gratinado com mozzarella e parmesão, acompanhado de linguine na fonduta de parmesão e tomates sweets assados. O pollo ala parmigiana (R$55) é outro ícone do cardápio, mesma receita do filetto, porém feito com filé de frango. Os gnocchis tre formaggi também chamam atenção. Há a versão gratinado ao forno com molho de três queijos (R$60) ou al tartufo com creme de queijo gratinado ao forno com salsa de trufas negras (R$66). Na ala dos risotos, o de gorgonzola e mignon (R$68), com iscas de filé mignon, leve toque de cebola roxa e finalizado com nozes é sensacional.

Pizzas – um capítulo à parte:

Sucesso do menu, as pizzas de longa fermentação são feitas com amor e sem pressa. Elas são mais saudáveis do que as tradicionais e mais leves, o que ajuda na digestão, justamente por ter 48h de maturação. Holofotes para a mais famosa e pedida, a pizza carbonara (R$60 – 4 fatias; R$74 – 8 fatias), feita com mozzarella, ovo, bacon, parmesão, catupiry e pimenta do reino (sem molho). Outra sugestão é a pizza confit (R$58 – 4 fatias; R$70 – 8 fatias), preparada com molho de tomate artesanal italiano, mozzarella, mix de tomates sweets, pesto, parmesão e orégano. E claro que a calabresa não poderia ficar de fora. Dentre as versões do sabor, há a calabresa com gorgonzola (R$54 – 4 fatias; R$68 – 8 fatias) com molho de tomate artesanal italiano, mozzarella, calabresa, gorgonzola e orégano. Todas possuem opção de massa fina ou tradicional.

Carta de Vinhos:

A parceria com a Grand Cru contempla rótulos para todos os públicos e gostos. Há vinhos chilenos, argentinos, italianos e em breve haverá portugueses, que harmonizam perfeitamente com os pratos. Na parte dos brancos, o chileno Sauvignon Blanc (R$29 – 187ml) e o italiano Malvasia Bianca – Chardonnay (R$95 – 750ml). Nos rosés, o Cabernet Sauvignon, Syrah (R$89 – 750 ml – Chile). Na ala dos tintos, o Malbec (R$135 – 750ml – Argentina); Chianti (R$128 – 750ml – Itália) e Carménère (R$89 – 750ml – Chile), entre outros. Vale ressaltar que a taxa de rolha é R$30.

Seleção de drinks:

Para quem prefere os drinks, há desde o mais clássico como o negroni (R$26) feito com Gin, Vermouth Rosso, Campari e laranja; passando pelo autoral Mia Mule (R$34), preparado com Vodka, limão, morango e espuma de morangos até os mais contemporâneos como o Aperol Spritz (R$29), Aperol, água com gás, espumante brut e laranja, entre várias opções.

Dolce:

Na ala mais doce do menu, as sobremesas de destaque são o tiramisù (R$31), clássica receita de Veneto com mascarpone, biscoito, café, licor. E o gelato (R$29) com gelato de vanila, calda de chocolate, casquinha invertida, chantilly e finalizado com Blossoms White Dark Callebaut.

Sobre a chef Élida Galvão:

Élida Galvão é paulista e mora no Rio de Janeiro há quase 15 anos. Sempre foi seu sonho abrir um restaurante italiano. Seu esposo Marcus Galvão embarcou no sonho de Élida e juntos o transformaram em realidade com a abertura do Mia Cucina. Em sua trajetória profissional, Élida coleciona cursos com renomados chefs. E ela está sempre em busca de mais conhecimento para oferecer o melhor aos clientes. No próximo mês, em junho, estará novamente em curso com os maiores pastaios de São Paulo e chefs italianos. A idealização do restaurante, criação do menu é toda da chef. É ela quem comanda a cozinha e está à frente de todos os pratos.

Serviço:

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, 2º piso, lojas 2054 e 2055 (em frente ao cinema) – Shopping Metropolitano Barra – Barra da Tijuca- RJ

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 12h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h.

Instagram: @miacucinarj

Fonte: www.turistandonorio.com.br