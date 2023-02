Minotauro, Túlio Maravilha, Giovane Gávio e o técnico Bernardinho são encerram a programação esportiva gratuita do Sesc Verão Rj 2023

O Projeto Sesc Verão segue a pleno vapor em Copacabana com uma variada programação gratuita e acessível voltada para toda a família. Até 12 de fevereiro, crianças e adultos poderão participar de oficinas esportivas de modalidades como vôlei de praia, beach soccer, beach tennis, artes maciais, futevôlei, futmesa, entre outros. O ex-atleta e bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio e o técnico Bernardinho, detentor de seis medalhas olímpicas pelas seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei; o lutador Minotauro; e o jogador Túlio Maravilha são alguns dos destaques do evento.

Sobre o Sesc Verão 2023

O Sesc Verão 2023, em parceria com as prefeituras e os sindicatos do comércio, é uma realização do Sesc RJ que contempla mais de 20 municípios fluminenses. Além de atividades nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, praças e parques, o evento – que tem como mensagem “O verão é para todos!”, inova este ano ao levar o melhor da estação para dentro de shopping centers e de Vilas Olímpicas.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Confira a programação:

FEVEREIRO 2023

COPACABANA

OFICINAS ESPORTIVAS

GIOVANE GÁVIO

11/02| Sábado, das 9h às 11h | Livre | GRÁTIS

Oficinas com o atleta de vôlei e bate-papo.

VÔLEI DE PRAIA, BEACH TENNIS, FUTEVÔLEI E FUTEMESA

11/02 | Sábado, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

12/02 | Domingo, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

Práticas livres e orientadas, abertas ao público.

MINI VÔLEI

11/02 | Sábado, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

12/02 | Domingo, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

Iniciação esportiva ao vôlei de praia. Prática livre e orientada.

AVALIAÇÃO FÍSICA

11/02 | Sábado, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

12/02 | Domingo, das 9h às 14h | Livre | GRÁTIS

Teste de composição corporal, índice de massa corporal, peso, percentual de gordura e pressão arterial.

CAMINHADA ORIENTADA COM GUIA NA ORLA DE COPACABANA

11/02 | Sábado, saídas a partir das 9h | Livre | GRÁTIS

12/02 | Domingo, saídas a partir das 9h | Livre | GRÁTIS

Caminhada com orientação de guia de turismo sobre a história do bairro na orla de Copacabana.

QUEIMADOS

Local: Vila Olímpica de Queimados

Endereço: Avenida Maracanã, s/nº – Pacaembu, Queimados.

OFICINA DE ESPORTE – CLÍNICA DE VÔLEI COM BERNARDINHO

11/02 | Sábado | das 10h às 11h | Livre | Grátis

Clínica para experimentação da modalidade vôlei com a participação especial do técnico do time Sesc-Flamengo e das atletas da equipe.

MARICÁ

Local: Orla do Parque Nanci

OFICINAS ESPORTIVAS COM ATLETAS:

Alessandro Esteves (beach tennis)

11/02 | Sábado | das 15h às 17h | Livre | Grátis

Túlio Maravilha (futebol)

11/02 | Sábado | 16h | Livre | Grátis

Palestra motivacional com Clodoaldo Silva (natação)

12/02 | Domingo | das 15h às 17h | Livre | Grátis

Beach Soccer – Jogos das Estrelas

Com Carlos Germano, Robertinho, Mauro Galvão, Valber, Leandro Ávila, Jean, Iranildo, Beto, Aloísio Chulapa e Zé Roberto

12/02 | Domingo | 17h | Livre | Grátis

MACAÉ

Local: Praia dos Cavaleiros

CLÍNICA COM RODRIGO MINOTAURO (Artes Marciais)

11/02 | Sábado | 10h | Livre | Grátis

CABO FRIO

Local: Praia do Forte

OFICINA ESPORTIVA DE FUTEVÔLEI COM NATALIA GUITLER

11/02 | Sábado | 10h30m | Livre | Grátis

JOGO DAS ESTRELAS

Partida amistosa de beach soccer com a participação de ex-atletas da modalidade futebol como Carlos Germano, Robertinho, Mauro Galvão,

Valber, Leandro Ávila, Jean, Iranildo, Beto, Aloísio Chulapa e Zé Roberto.

12/02 | Domingo | 10h | Livre | Grátis

OFICINA ESPORTIVA DE VÔLEI COM FABI

Oficina esportiva com a ex-atleta da Seleção Brasileira de Voleibol e atual comentarista esportivo Fabiana Alvim, Nossa eterna líbero “Fabi”.

12/02 | Domingo | 15h | Livre | Grátis

VOLTA REDONDA

Local: Arena de skate Volta Redonda

FESTIVAL DE SKATE

11 e 12 /02 | Sábado e domingo | das 10h às 17h | Livre | Grátis

Venha andar em uma super pista de skate e enfrentar os obstáculos do skate street. Se você nunca andou de skate, chegou a hora de experimentar o esporte febre dos últimos jogos olímpicos. Festival e experimentação com a orientação de professores experientes na modalidade. Skate, Skate adaptado, Recreação, Grafiti, DJ e muita energia na estação mais quente do ano!

Presenças Confirmadas às 14h

11/02 – Felipe Nunes – Skatista paraolímpico bi amputado

12/02 – Caren Feitosa – Campeã Etapa Continental do Crail World Cup. Atualmente está entre as melhoras atletas da modalidade Street do país!