Mondial de la Bière vai abrir mais cedo para torcedores nos dias 9 e 10

Festival cervejeiro vai receber público a partir de 11h, três a cinco horas antes do previsto

Quem comprou ingresso para o Mondial de la Bière 2022 para os dias 9 e 10 de dezembro vai ganhar algumas horinhas a mais de festival. No clima da Copa do Mundo, o evento vai oferecer uma experiência completa para os cervejeiros que poderão aproveitar a torcida das quartas de final degustando alguns dos mais de 1.500 rótulos do festival. Na sexta-feira e sábado, as portas serão abertas às 11h. Até então, o evento começaria às 16h na sexta e às 14h no sábado.

A 12ª edição do Mondial de la Bière está de cara nova: este ano, além do protagonismo da cerveja artesanal, o festival também amplia seu espaço para a gastronomia, a mixologia e a música, transformando-se em um verdadeiro programa de entretenimento para todos os públicos. Com a participação de cervejarias novas e tradicionais dos quatro cantos do país, inúmeros rótulos serão apresentados para a degustação dos amantes da cerveja no evento, que ocorre entre os dias 7 e 11 de dezembro.

“Além das novas atrações gastronômicas, teremos música e vamos permitir que todos possam chegar mais cedo, na sexta ou no sábado, para que possam aproveitar assistindo o jogo do Brasil no clima do Mondial de la Bière”, comenta Gabriel Pulcino, gerente da GL Exhibitions e responsável pela realização do festival.

Uma das inovações são os restaurantes comandados por chefs renomados: o apresentador e chef carioca Pedro Benoliel, o chef paulista vencedor do “Cook Island – Ilha do Sabor”, do GNT, Paulo Yoller, e o chef baiano, Kaywa Hilton, Ex-Mestre do Sabor. Já o embaixador da área de Mixologia, Tai Barbin, promete um cardápio sofisticado de drinks para abraçar mais paladares.

A estrutura do evento foi planejada para otimizar todos os espaços ao ar livre e o visual oferecidos pela Marina. Nas áreas externas, dois palcos garantem boa música do início ao fim, com ritmos que vão do samba ao rock, e a apresentação de dezenas de artistas durante os cinco dias de festival. O DJ e apresentador Rapha Lima fica à frente da área de entretenimento do festival. A ideia é explorar a difusão da arte com pluralidade, trazendo bandas e artistas que vão animar a área externa do festival com boa música para todos os gostos e públicos.

Para garantir conforto e comodidade, a quantidade de banheiros será duas vezes maior do que na última edição e a estrutura foi planejada de forma a facilitar o trânsito de pessoas entre as diferentes áreas do festival. Os gramados serão ocupados por áreas amplas e convidativas para descanso e o espaço será inclusivo como um todo, não só com acessibilidade, mas também com funcionalidades favoráveis até para famílias com crianças de todas as idades. No Mondial de la Bière, menores de 18 anos não pagam e só entram acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Os ingressos podem ser comprados no site do evento e em bares espalhados nas zonas Sul, Norte e Oeste do Rio, além de Niterói. Há ainda a modalidade cervejeiro solidário: o público paga um valor promocional e, no dia do evento, contribui com 1 kg de alimento não perecível. Mais de 200 toneladas de alimentos já foram arrecadadas pela organização, que as distribui a instituições necessitadas em parceria com o SESC Mesa Brasil.

SERVIÇO:

Mondial de la Bière 2022

Data: 7 e 11 de dezembro;

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, s/nº, Glória, Rio de Janeiro;

Ingressos

Preços: A partir de R$ 60,00;

Horários:

Quarta-feira – 16h às 23h

Quinta-feira – 16h às 23h

Sexta-feira – 11h até 0h (ingressos esgotados)

Sábado – 11h até 0h (ingressos esgotados)

Domingo – 13h às 22h