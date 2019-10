‘Monstros’ invadem o Mackenzie em Flashback de Halloween com Banda PLANO R

O Méier vai ser invadido por zumbis, monstros, vampirinhas, bruxinhas e outros personagens sinistros no Flashback 70, 80 e 90 de Halloween, sábado, 19 de outubro, a partir das 21h, no Sport Club Mackenzie. Com decoração temática, lembrando um cemitério, show de luzes, potente som e o comando dos DJ´s Sérgio França e Ronaldo Nunes, a festa ainda terá uma grande atração ao vivo. A banda Plano R vai apresentar show com grandes sucessos dos anos 80,90 e 2000 como A-Ha, Legião Urbana, RPM, The Smiths, Lulu Santos, Gun´s and Roses, Tim Maia e mais. Os irmãos André e Luis Rabelo divertem o público com sua banda, cantando, tocando e brincando, mas claro, desta vez em um clima de ‘arrepiar’.

– imagine o salão esfumaçado com uma decoração especialmente horrível, um clima sinistro, com muitos sons disco e sucessos dos Bee Gees, Legião, Paralamas, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e mais. Vai ser diversão de matar – brinca o DJ Sergio França.

SERVIÇO

Flashback 70, 80 e 90 de Halloween Flashback de HALLOWEEN – Sábado, 19/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$ 20,00