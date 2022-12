MopiTown acontece no Shopping Tijuca neste sábado

Gratuito e aberto ao público, evento promovido pelo colégio Mopi terá atividades infantis e fábrica de enfeites natalinos

Neste sábado, 3 de dezembro, o colégio Mopi promove uma edição especial do MopiTown, no espaço Go Kids, no Shopping Tijuca. Gratuito, o evento acontece das 14h30 às 17h30 e recebe a criançada para diversas atividades “mão na massa” e fábrica de enfeites natalinos. O objetivo do MopiTown é proporcionar para toda a família uma tarde especial, com muita conexão e integração.

Serviço:

MopiTown

Horário: Das 14h30 às 17h30

Local: Espaço Go Kids, piso L0, no Shopping Tijuca

Endereço: Avenida Maracanã, 987, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

Data: 3 de dezembro (sábado)

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Mais informações:

Site: http://www.mopi.com.br/

Redes Sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/ColegioMopi?fref=ts

Instagram: https://www.instagram.com/colegiomopi/