Morador da Barra lança websérie sobre Fetiches﻿

Diretor Vítor Frad lançará em março na plataforma do YouTube série com novos talentos.

O diretor Vitor Frad, que atualmente trabalha na novela “Malhação – Toda forma de amar” irá lançar a websérie “Fetiches”, disponível a partir do dia 22 de março no YouTube. A trama ocorre durante uma festa cujo tema são tabus e fetiches sexuais, juntando no mesmo ambiente pessoas muito diferentes, que buscam se conhecerem melhor. Inesperadamente ocorre uma morte durante a festa e eles são obrigados a embarcarem juntos numa nova jornada para descobrirem quem foi o autor desse assassinato.

“A turma é heterogênea, são perfis distintos e todos muito empenhados. Somando isso ao fato de que a sexualidade é também um assunto sempre pertinente entre os jovens e o suspense é uma categoria dramaturgia que muito me interessa, resolvi que o projeto deveria ter esse tema.” comenta o diretor.

O projeto é fruto do trabalho do diretor que prepara atores para o mercado através de cursos de atuação e a série foi gravada em dois dias. O roteiro dessa primeira temporada, que também foi escrito por Vitor, inclui cenas que foram gravadas na Barra da Tijuca. A produção ainda conta com grandes talentos como a atriz Luiza César.

“Minha personagem é a Mila e ela vai nessa festa com o namorado, os dois são mega liberais e muito acostumados com esse tipo de festa, ela é super descolada.”



Fotografia do Vitor Frad – Sergio CarvalhoFotografia da Luiza César – Taiza Guimarães