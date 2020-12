Moradores, amigos e Associações de Moradores se unem em defesa da Barrinha

Apesar da Pedra da Gávea já ter recebido o título da Unesco de Patrimônio Universal e as ruas do bairro estarem em área de preservação, e a região ser um local de preservação de BIOESFERA natural Mundial, o bairro chamado de Largo da Barra, conhecido também como Barrinha, vem sofrendo muito com o abandono do poder público, que tem constantemente dado licença para que novas escolas se instalem, o que gera um caos e muita sujeira pelas ruas e no entorno da Pedra.



“Em toda barra da tijuca temos 32 escolas, dessas, 12 se instalaram no entorno da Pedra da Gávea.

Agora soubemos que mais 3 escolas estão vindo se instalar aqui … Nós moradores temos feito de tudo pra impedir esse crescimento desordenado e preservar nossa BIOESFERA. Conseguimos embargar a obra de uma escola. Estamos numa mistura de tristeza e abandono. ” – Declara Carla Saboya, moradora da Barrinha.



Na Internet, os moradores, amigos e Associações se reuniram em uma página, para mobilizar esforços, apoio e engajamento.

==> https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/associacoes_liderancas_e_moradores_todos_contra_o_caos_na_barrinha_1/?zivitbb