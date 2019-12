Moradores criam instituto para unir comunidade e ‘movimentar’ bairros

O movimento começou com um grupo de jovens que queria revitalizar seus bairros, buscar melhorias para a comunidade, promover o controle urbano e incentivar ações culturais e desportivas, daí nasceu Instituto ‘Ativa Rio’. Atraindo moradores de todas as idades do Grajaú e Vila Isabel o projeto cresceu e através da iniciativa “O Seu Bairro em Movimento” quer reivindicar melhorias para a comunidade, defender os interesses dos moradores e também promover pequenas mudanças de atitude no dia a dia, que terão grande impacto na construção da sociedade local.

– O ‘Ativa Rio’ é uma entidade sem fins lucrativos ou vinculação política partidária, com atuação em todos os seguimentos artísticos e nas áreas de cultura, turismo, gastronomia, terceiro setor, artesanato, educação, urbanismo, ciência, tecnologia, esporte, lazer e meio ambiente. Somos comerciantes, empresários, estudantes e formadores de opinião que valorizam o seu bairro – explicou Diana Pires, jornalista e moradora do Grajaú.

Segundo integrantes do ‘Ativa Rio’ muitos problemas dos bairros podem ser resolvidos pela comunidade, desde que haja união e solidariedade. Sendo assim o instituto pretende criar espaços para que os moradores e comerciantes se conheçam, conversem, discutam sua vida em comunidade, buscando a união, amizade entre vizinhos, o amor pela região e o respeito pelo outro. Inclusive entre os objetivos resgatar, preservar e estimular as manifestações culturais dos bairros, para o ATIVA RIO, será uma maneira de fomentar a integração.

– A promoção de atividades culturais e recreativas ajuda muito nesse sentido. Pretendemos organizar eventos, festivais, shows de música, dança, teatro, torneios de futebol, cartas, festas, bailes, festival gastronômico e etc. Juntos podemos fazer do nosso bairro referência cultural, gastronômica, de entretenimento, segurança e acolhimento. Venha fazer parte do retrato de um bairro tranquilo, bem frequentado, com cidadania, colaborando para que projetos sustentáveis impulsionem a economia local, gerando oportunidades a seus moradores – convida a Diretora de Comunicação do Instituto Ativa Rio, Diana Pires

ativario.controle@gmail.com (21) 98397-1299 / (21) 2577-9938 / 4107-4546 –