Morre em São Paulo a “Sapoti” Angela Maria

Faleceu no início deste domingo, 30/09, a cantora ANGELA MARIA, em São Paulo, aos 90 anos. Segundo seu marido Daniel D’Angelo a cantora estava internada há 34 dias, no Hospital Sancta Maggiore. O velório será no Cemitério Congonhas a partir das 10:00 hrs e sepultamento as 16:00h.

Angela Maria (batizada Abelim Maria da Cunha) começou a carreira em 1947 apresentando-se em programas de calouros como o “Pescando Estrelas”, de Arnaldo Amaral, na Rádio Clube do Brasil (atual Mundial); na “Hora do Pato”, de Jorge Curi, na Rádio Nacional; no programa de calouros de Ari Barroso, na Rádio Tupi; e no “Trem da Alegria”, dirigido por Lamartine Babo, Iara Sales e Heber de Bôscoli , na Rádio Nacional. Durante a Década de 1950 foi a cantora mais popular do Brasil como sucessos como “Vida de bailarina”, “Orgulho”, “Fósforo queimado” , “Ave Maria no morro” e “Lábios de mel”. Continuou sendo considerada uma das melhores cantoras do Brasil nos anos 60 e 70. Fez uma dupla de destaque com Cauby Peixoto ao lançar LP em 1982 , sendo o primeiro encontro gravado pelos dois astros.

Em 1996 lançou o CD “Amigos” em que recebeu os maiores intérpretes do Brasil como Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano Veloso,. Roberto Carlos Recentemente lançou o trabalho “Angela Maria e as Canções de Roberto Carlos” que vem obtendo grande repercussão.