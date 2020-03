Muita MPB, Reggae e Rock em Vargem Grande

DVULGAÇÃO

Muita MPB, Reggae e Rock

Prometem balançar o NECTAR SOM em Vargem Grande

Na próxima sexta-feira, dia 13, o cantores Da Ghama, ex integrante da Banda Cidade Negra e André Marçal, prometem levantar a galera no Nectar Som em Vargem Grande, com muita MPB, Reggae e Rock.

Esse encontro musical ainda conta com participações especiais de talentosos amigos , como

Caio Batalha, semifinalista do Programa do Raul Gil;

Luiz Moraes, Elohin Seabra e do coletivo Arteiros.

Uma noite pra cantar e dançar com muita positividade!

SERVIÇO:

Data: 13 de Março 2020 (Sexta-feira)

Horario: 22h00

Ingressos : R$ 10 (antecipado ou até 23hs) e R$ 20 (integral)

Endereço: Estrada dos Bandeirantes 22774 Vargem Grande -RJ

Informações: 98804-0001

Obs: Bilheteria somente dinheiro

Bar aceita cartão débito