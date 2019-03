Musa fitness Michelly Boechat dá dicas para os foliões pular neste carnaval﻿

Verão e carnaval é uma combinação perfeita para quem quer curtir a vida e ser feliz nesse período tão esperado do ano. Pensando nisso, a musa Fitness Michelly Boechat dá dicas de como aproveitar o momento com saúde e sem perder a qualidade de vida. Atenção para os riscos da desidratação e alimentação inadequada. Exageros alcóolicos, gorduras, frituras e fast-foods são os grandes inimigos da folia. A Personal Trainer e futura nutricionista Michelly Boechat preparou algumas dicas especiais.

Beba bastante água:

A água deve fazer parte do nosso dia a dia. Andar com uma garrafinha na bolsa faz com que você não esqueça de se hidratar durante o dia.

Nosso corpo é composto de 70% de água e hidratar o corpo com 2 a 3 litros de água diariamente ajuda a eliminar retenção hídrica e eliminar toxinas ruins.

Bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos industrializados são carregados em sódio e a fonte de hidratação dos mesmos são baixíssimas.

Para quem tem dificuldade de ingerir água, segue a dica da Água harmônica e saborizada:

Ingredientes:

Cubos de gelo à vontade

1 litro de Água

Rodelas de frutas de sua preferência (limão , laranja , abacaxi,morango ,etc)…

1 maço de hortelã

Modo de Preparo:

Misture tudo em uma garrafa e beba em seguida.

Sucos energizantes são bem-vindos para repor as energias e encarar o verão.

O abacaxi, aliado ao gengibre tem poder termogênico e energizante. Ele capaz de eliminar toxinas ruins do organismo, hidratar e acelerar o metabolismo.

Ingredientes:

1 rodela de abacaxi

1 lasca de gengibre

200 ml de água

3 cubos de gelo

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador, passar em uma peneira e ingerir em seguida.

Use e abuse do chá mate.

O chá mate não sai de moda e é sempre bem-vindo em todas as estações do ano.

Quente ou gelado, o mesmo traz diversos benefícios para a nossa saúde.

Ajuda a tratar doenças hepáticas como por exemplo gordura no fígado, emagrece, hidrata, refresca e acelera o metabolismo.

O ideal é ingerir a bebida sem açúcar ou adoçantes para não perder as suas propriedades. Misture com abacaxi ou limão e sinta a diferença.

Ingredientes:

200 ml de chá mate uma natura

Cubos de gelo a vontade (opcional)

1 limão sem casca ou 1 rodela de abacaxi.

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador, passe na peneira e beba imediatamente.

A água de coco está disponível em todo território nacional, além de hidratar e combater radicais livres e envelhecimento precoce é um isotônico natural (repõem sais e minerais perdidos na transpiração).

Outra dica valiosa é substituir o doce por frutas, as gorduras pelos grelhados e ficar longe de salgadinhos e fast-food. O risco de contaminação aumenta quando o alimento fica exposto ao sol e não sabemos como foi feito e se estão frescos.

Verduras e legumes são indispensáveis nessa estação. Evite massas, alimentos processados e industrializados.

Tenha sempre na bolsa mix ou barrinhas de oleaginosas (naturais) e frutas como maçã, pera e uva (fáceis de transportar).

E para fechar com chave de ouro a essa matéria maravilhosa, não esqueça de deixar o corpo e a mente em movimento.

Não esqueça de trabalhar a sua resistência física, invista em atividades físicas, caminhadas ao ar livre e alongamentos de 30 a 45 minutos, 3 x na semana e prepare aquela fantasia para curtir o carnaval.

Obs:

Não esqueça do protetor solar e em caso de desnutrição, diarreia ou vômito, procure um posto de saúde para repor o líquido perdido

Sobre Michelly Boechat

Apaixonada pelo carnaval, a musa Fitness Michelly Boechat, nascida em Niterói é formada em Serviço Social, Educação Física e estudante de Nutrição, além de ser atleta Wellness e pós graduada em Bodybuilding Coach . Neste carnaval desfilará por duas escolas de samba na Sapucaí e duas em Niterói. No Rio pelas seguintes agremiações: Unidos de Bangu e Ponte. Já em Niterói desfilará pela Cubango e será a Rainha de Bateria da Região Oceânica.