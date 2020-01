Música no Rio: JAZZ+ retorna ao Hotel Fasano

JAZZ+ retorna ao Hotel Fasano, no Rio, em janeiro, abrindo sua programação com Ricardo Silveira nesta quinta-feira, dia 9

Com produção de Teca Macedo, o sofisticado pub Baretto-Londra, em Ipanema, volta a receber às quintas-feiras grandes nomes do jazz e da música instrumental brasileira. Ao longo do mês, apresentações de Aloisio de Abreu e Itamar Assiere (Tributo a Frank Sinatra), Cecelo Frony Quarteto (Tributo a James Taylor) e Nico Rezende (Tributo a Chet Baker)

Nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 21h, a série JAZZ+ inaugura sua temporada de 2020 no Baretto-Londra (Hotel Fasano, Ipanema), com show do guitarrista Ricardo Silveira e convidados. O músico já se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira e internacional, e seu nome está presente na ficha técnica de centenas de discos como músico, compositor, arranjador, produtor e diretor musical. Neste show, Ricardo convida a cantora Carol Saboya, o pianista Cliff Korman, o baixista Guto Wirtti e o baterista Renato Massa, apresentando um repertório de músicas autorais, jazz e bossa nova.

O Jazz+ continua nas quintas-feiras de janeiro com uma seleta programação para os admiradores da boa música: dia 16, o espaço recebe um Tributo a Frank Sinatra, com Aloisio de Abreu e Itamar Assiere; no dia 23, o Tributo a James Taylor, com Cecelo Frony Quarteto; e no dia 30, última quinta-feira do mês, Nico Rezende canta Chet Baker.

Produtora da série, Teca Macedo é enfática na importância do evento nos dias de hoje, segundo a qual “o Jazz aproveita ao máximo a diversidade do mundo, cruzando fronteiras e unindo as pessoas”, lembrando que “desde suas raízes na escravidão, o jazz levanta uma voz apaixonada contra todas as formas de opressão falando a linguagem da liberdade que é fundamental em todas as culturas”. E complementa: “esta belíssima forma de expressão é reconhecida mundialmente por erradicar a discriminação, a violência, a segregação, e promover a paz, o diálogo entre culturas, a diversidade, e o respeito aos direitos humanos”.

SERVIÇO:

9/1, quinta-feira – Ricardo Silveira convida Carol Saboya, Cliff Korman, Guto Wirtti e Renato Massa

Local: Baretto-Londra, no Hotel Fasano

Endereço: Rua Vieira Souto, 80, Ipanema

Horário: 21hs (2 sets)

Preço: R$70,00 inteira / R$35,00 meia (R$50,00 lista amiga)

Telefone: (21) 3202-4000

Classificação: 18 anos

Capacidade: 80 pessoas (sentadas)

Comprar online – https://www.sympla.com.br/ricardo-silveira-convida-carol-saboya-cliff-korman-guto-wirtti-e-renato-massa__752235