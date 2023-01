Música “Sete Chaves” do cantor Beleleu chega ao Youtube

Novidade para os fãs de Beleleu! A música “Sete Chaves”, lançada recentemente, agora chega ao Youtube. No Canal, disponível em Beleleu Oficial 🎤 – YouTube, a letra, de autoria do cantor, junto com os amigos Danilo Rodrigues e Renato Freitas, descreve o desejo de se reconquistar a pessoa amada.

A canção faz parte do EP (Extended Play) O Mundo Dá Voltas. Beleleu acrescenta: “Sete Chaves mostra uma paixão que envolve um casal separado, mas que ainda se ama”.

Para conferir, basta acessar o link Beleleu – Sete Chaves – YouTube.